El cardenal convicto Angelo Becciu desiste de participar en el cónclave para elegir al nuevo papa

El asunto quedó zanjado este martes, cuando el cardenal de 76 años emitió un comunicado a través de su abogado. "Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la cual he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, y para contribuir con la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho la voluntad del papa Francisco de no ingresar al cónclave, al mismo tiempo que sigo convencido de mi inocencia", rezó el comunicado.