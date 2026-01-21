Aurora Boreal Fotos de las auroras boreales en EE UU: ¿Cuál es el nivel de la tormenta solar hoy? A continuación te mostramos algunas fotos, en las cuales se pudieron ver las auroras boreales



Video Inusual espectáculo en el cielo de Arizona: así se vieron las auroras boreales en nuestro estado

El martes 20 de enero del 2026 se apreciaron estos auroras boreales en estados del norte como Alaska, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York y Maine.

A continuación te mostramos algunas fotos, en las cuales se pudieron ver las auroras boreales.

PUBLICIDAD

Una tormenta solar, también conocida como tormenta geomagnética, puede generar auroras boreales, ya que las partículas expulsadas por el sol interactúan con el campo magnético de la Tierra, con esto se crean cortinas de luz de diferentes colores, tal es el caso con tonos verdes, rojos y hasta púrpuras.

La aurora boreal ilumina el cielo en Anchorage, Alaska, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Mark Thiessen)

Imagen (Foto AP/Mark Thiessen)

En donde se pudo ver este fenómeno de las auroras boreales fue en el cielo de Anchorage, Alaska, en el cual los colores verdes se adueñaron del cielo azul en una noche de nieve en el estado.

La aurora boreal ilumina el cielo en Anchorage, Alaska, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Mark Thiessen)

Imagen Foto AP/Mark Thiessen



En esta foto los colores que abundan en el cielo fueron los rojizos, verdes con el azul opaco, haciendo una mezcolanza para formar un solo paísaje de la temporada de invierno de Anchorage.

Las auroras boreales iluminan el cielo sobre el Monte Santa Helena en Cougar, Washington, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Jenny Kane)

Imagen (Foto AP/Jenny Kane)



Otro lugar que fue testigo de la belleza de las auroras boreales fue Monte Santa Helena en Cougar, Washington. En donde el cielo oscuro lleno de estrellas, fue interceptado por el rojo ligero, haciendo que esté a la par con los árboles y que resalte entre el cielo limpio.

¿En qué nivel está la tormenta solar el día de hoy 21 de enero del 2026?

El día de ayer martes 20 de enero del 2026, la NOAA emitió una alerta por tormenta solar que podría afectar los sistemas GPS y tecnología terrestre.

Esto se da aunque el nivel de esta tormenta solar bajó de G4 a G2, lo cual se considera moderado.