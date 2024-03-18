El costoso fallo de un banco que permitió a sus clientes retirar y transferir millones de dólares (que no tenían en sus cuentas)

Video ¿Usas Venmo, Cash App o Zelle? Alertan sobre un incremento en los fraudes a través de estas plataformas

Los clientes de un importante banco nacional vieron la oportunidad y la tomaron.

Debido a un fallo en el sistema, los cuentahabientes pudieron retirar más dinero del que tenían en sus cuentas, ahora el banco comercial de Etiopía busca recuperar las grandes sumas de dinero que perdieron durante el fin de semana.

De acuerdo con medios locales, más de 40 millones de dólares del Commercial Bank of Ethiopia (CBE), fueron retirados o transferidos a otros bancos, luego de que la institución tardara horas en congelar las transacciones.

El presidente del banco Abe Sano dijo que gran parte del dinero fue retirado por estudiantes, ya que la noticia del fallo en el sistema se extendió por las universidades a través mensajes y llamadas telefónicas.



De acuerdo con un estudiante entrevistado por la BBC, se formaron largas colas en los cajeros automáticos de los campus y la gente estaba sacando dinero hasta que los agentes de policía llegaron al campus para detenerlos.

El banco dijo en un comunicado el domingo que se había producido "un fallo" durante las "actividades de mantenimiento e inspección" del sistema, pero de acuerdo con la BBC, el documento se centraba en la interrupción del servicio que se produjo después de que el CBE congelara todas las transacciones. No mencionaba nada del dinero retirado por los clientes.



El presidente del banco dijo a medios locales que el CBE no había sufrido un ciberataque y que los clientes no debían preocuparse, ya que sus cuentas personales estaban intactas.

El sitio web del banco dice que cuenta con casi 40 millones de clientes y que al día mueve 2.5 millones de dólares en sus 1,950 sucursales.

