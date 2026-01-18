Trenes

"Es una noche de profundo dolor" por el accidente ferroviario en España, dice Pedro Sánchez

La colisión del domingo entre dos trenes en el sur de España dejó por ahora 30 heridos graves que han sido hospitalizados, además de al menos 21 fallecidos, informó el ministro de Transportes español, Óscar Puente.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que "hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país", tras el accidente ferroviario en el sur que dejó el domingo al menos 21 fallecidos y decenas de heridos.

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro", indicó Sánchez en la red social X.

Treinta heridos graves hospitalizados por el accidente ferroviario

"Se habla de 30 heridos que han sido trasladados a centros hospitalarios y que revestían cierta gravedad", indicó Puente a periodistas, añadiendo que todos los lesionados han sido evacuados para recibir atención.

