Fentanilo Embajador de EEUU, Ronald Johnson reconoce avance en materia de seguridad en México “Cada delincuente que enfrenta la justicia contribuye a la seguridad de nuestras comunidades”, indicó

Video EEUU autorizó ataques a lanchas por considerar el fentanilo "amenaza de arma química": memorando

A través de su cuenta de X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció los avances en materia de seguridad en México tras la detención de Iván Valerio “N”, alias “ Mantecas”, identificado como jefe de una facción vinculada al grupo criminal de los Beltrán Leyva.

Cada delincuente que enfrenta la justicia contribuye a la seguridad de nuestras comunidades



Asimismo, expresó que estas acciones debilitan las “ redes violentas” y reducen el tráfico de fentanilo.

La cooperación produce resultados concretos en materia de seguridad. La justicia prevalecerá



Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos comprometidos a que se fortalezca la seguridad

PUBLICIDAD

Cabe destacar que no es la primera vez que el embajador Ronald Johnson reconoce el avance en seguridad en México, ya que el 17 de enero agradeció la colaboración entre ambos países por la captura de Alejandro Rosales Castillo, otro fugitivo de los más buscados del FBI.