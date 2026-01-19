Fentanilo

Embajador de EEUU, Ronald Johnson reconoce avance en materia de seguridad en México

“Cada delincuente que enfrenta la justicia contribuye a la seguridad de nuestras comunidades”, indicó

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video EEUU autorizó ataques a lanchas por considerar el fentanilo "amenaza de arma química": memorando

A través de su cuenta de X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció los avances en materia de seguridad en México tras la detención de Iván Valerio “N”, alias “ Mantecas”, identificado como jefe de una facción vinculada al grupo criminal de los Beltrán Leyva.

Cada delincuente que enfrenta la justicia contribuye a la seguridad de nuestras comunidades

Más sobre Fentanilo

¿Dónde están los carteles en EEUU? Así avanza el narco mexicano
1 mins

¿Dónde están los carteles en EEUU? Así avanza el narco mexicano

Mundo


Asimismo, expresó que estas acciones debilitan las “ redes violentas” y reducen el tráfico de fentanilo.

La cooperación produce resultados concretos en materia de seguridad. La justicia prevalecerá


Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos comprometidos a que se fortalezca la seguridad

PUBLICIDAD

Cabe destacar que no es la primera vez que el embajador Ronald Johnson reconoce el avance en seguridad en México, ya que el 17 de enero agradeció la colaboración entre ambos países por la captura de Alejandro Rosales Castillo, otro fugitivo de los más buscados del FBI.

"Seguimos comprometidos con la acción conjunta que fortalezca la seguridad y garantice la justicia", finalizó.

Relacionados:
FentaniloDonald TrumpSeguridad

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX