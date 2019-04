¿Cat-ástrofe?: Australia planea matar a dos millones de gatos

Cada día vemos videos virales en Internet de esos graciosos felinos haciendo de las suyas. Tienen millones de 'likes' . Y es que los gatos son adorables. Pero en Australia la gran mayoría no está de acuerdo y desde hace cuatro años le han declarado la guerra a una población de gatos salvajes que se estima que mata a un millón de aves nativas y 1,7 millones de reptiles cada día en ese país .

Ante tal situación, el gobierno australiano planea eliminar a 2 millones de estos animales para 2020 . Pero esta no es una medida nueva, fue anunciada desde el año 2015, en conjunto con un plan comunitario de cinco millones de dólares para llevarla a cabo. En aquel momento, le llovieron las críticas.

Otros detractores

“Cuando la meta fue establecida en 2015, no sabíamos realmente cuántos gatos habían en Australia”, confesó el experto, añadiendo que entonces se estimaba que eran unos 18 millones, lo cual, dice, “está muy por encima de lo real”.

En algunos sitios la matanza de gatos se ha convertido no solo en una cruzada sino, incluso, en un negocio. Tal es el caso del pueblo de Banana Shire, perteneciente al estado de Queensland, Australia, en donde ofrecen una recompensa de siete dólares por cada cuero cabelludo de gato salvaje, lo cual ha sido denunciado como “crueldad” por la asociación de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), que, sin embargo, han llegado a reconocer, según el New York Times, que los gatos salvajes cazan a animales silvestres “hasta un punto en el que algunas especies ya no pueden sobrevivir”.