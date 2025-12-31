Año nuevo El mundo despide 2025 y da la bienvenida a 2026 con grandes espectáculos pirotécnicos Auckland se convirtió en la primera gran ciudad en dar la bienvenida al 2026. La costa este de Australia recibe el 2026 dos horas después, pero las festividades en Sídney se vieron ensombrecidas por el reciente tiroteo masivo de Bondi.

Las primeras celebraciones para dar la bienvenida a 2026 comenzaron este miércoles en los países del Pacífico, que fueron los primeros en despedir el año 2025, horas antes de que la famosa bola caiga en Times Square, Nueva York.

El año que termina, marcado por conflictos como el de Gaza y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, fue además uno de los más cálidos jamás registrados, con temperaturas sofocantes que avivaron incendios forestales en Europa y provocaron sequías en África y lluvias devastadoras en el sudeste asiático.

Naciones del Pacífico como Kiribati y Samoa fueron las primeras en brindar por el 2026, seguidas de Nueva Zelanda, cuya capital Wellington se iluminó con fuegos artificiales. En Auckland, lo celebraron con un espectáculo de fuegos artificiales desde la estructura más alta del país, la Sky Tower

Las celebraciones se esperan con ansias también la deslumbrante Nueva York o a las frías calles de Escocia con el festival Hogmanay.

Pero será la playa brasileña de Copacabana la que verá la mayor fiesta de Año Nuevo del planeta con la llegada prevista de 2.5 millones de personas.

El evento contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, y un show con 1,200 drones, además del tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Australia se alista para celebrar todavía de luto por el tiroteo masivo

La costa este de Australia recibe 2026 dos horas después de Nueva Zelanda, pero en Sídney, la ciudad más grande del país, las celebraciones estarán marcadas por el recuerdo del peor tiroteo masivo registrado en la nación en casi 30 años. Dos hombres armados atacaron una celebración de Hannukah en Bondi Beach el 14 de diciembre y causaron 15 muertos y 40 heridos.

Una fuerte presencia policial vigilaba a los miles de personas que se congregaron en el paseo marítimo del centro de la ciudad el miércoles para seguir el espectáculo de fuegos artificiales centrado en el Puente del Puerto de Sídney. Muchos agentes llevaban rifles semiautomáticos visibles, algo inédito en este evento anual.

Una hora antes de la medianoche se recordará a las víctimas de la masacre con un minuto de silencio mientras se proyectan imágenes de una menorah en los pilares del puente. Se ha invitado a la multitud a mostrar su solidaridad con la comunidad judía de Australia iluminando el puerto con las linternas de sus celulares.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, instó a los residentes de Sídney a no quedarse en casa por miedo y añadió que los extremistas interpretarían una menor afluencia en las festividades de Nochevieja como una victoria.

“No podemos estar en una situación donde este acto terrorista horrible y criminal cambie la forma en la que vivimos en nuestra hermosa ciudad”, dijo Minns a reporteros el miércoles.

“Tenemos que mostrar nuestra determinación ante este terrible crimen y decir que no vamos a dejarnos intimidar por este tipo de terrorismo”, agregó.

Celebraciones discretas en Indonesia y Hong Kong

En Indonesia, uno de los vecinos más cercanos de Australia, las ciudades redujeron las festividades de Nochevieja como muestra de solidaridad con las comunidades devastadas por las catastróficas inundaciones y deslaves que azotaron partes de la isla de Sumatra hace un mes, cobrándose la vida de más de 1,100 personas.

Yakarta no recibirá 2026 con su habitual fanfarria, optando en su lugar por celebraciones moderadas con un programa más tranquilo y reflexivo centrado en oraciones por las víctimas, explicó el gobernador de la capital, Pramono Anung, la semana pasada.

El alcalde de Makassar, Munafri Arifuddin, instó a los residentes de una de las ciudades más grandes de Indonesia a renunciar por completo a los festejos, e hizo un llamado a cambiarlos por la oración y la reflexión. “La empatía y la moderación son más significativas que los fuegos artificiales y las multitudes”, señaló.

Los conciertos y fuegos artificiales en la turística isla indonesia de Bali fueron cancelados y reemplazados por un evento cultural con 65 grupos que realizarán danzas tradicionales.

Hong Kong también recibe 2026 sin las habituales y espectaculares explosiones coloridas que teñían el cielo sobre su icónico Puerto Victoria, después de que un incendio masivo mató a al menos 161 personas en noviembre.

La junta de turismo de la ciudad organizará en su lugar un espectáculo musical con el dúo de soft rock Air Supply y otros cantantes en Central, un distrito de negocios. Las fachadas de ocho puntos de referencia de la ciudad se convertirán en relojes de cuenta regresiva gigantes que presentarán un espectáculo de luces de tres minutos de duración a medianoche.

Muchas partes de Asia dan la bienvenida al nuevo año con tradiciones ancestrales.

En Japón, las multitudes se reúnen en un templo budista en Tokio para tocar una campana a medianoche. En la capital de Corea del Sur, Seúl, se celebrará una ceremonia de toque de campana y cuenta regresiva en el Pabellón Bosingak.