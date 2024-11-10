Un fuerte sismo de magnitud 6.8 sacude la costa sureste de Cuba: USGS

Video Imágenes de los daños que dejan dos potentes terremotos que sacudieron a Cuba este domingo: “Todo lo rompió”

Un sismo de magnitud 6.8 remeció este domingo la costa sureste de Cuba, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que haya hasta el momento reportes de heridos. Las autoridades cubanas dijeron que hubo algunos daños materiales en el municipio de Pilón.

El epicentro del temblor tuvo lugar en el mar, unas 24 millas al sur del municipio Bartolomé Masó, en la Sierra Maestra de la provincia de Granma, y a unas 75 millas de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país. Este sismo ocurrió a las 11:49 am (hora local).



Según el USGS, este sismo siguió a uno previo un poco más leve, de magnitud 5.9. El Servicio Sismológico Nacional Cubano ubicó en 6.7 la magnitud del sismo más potente.

PUBLICIDAD

Según la agencia cubana, al momento de esa información se reportaban algunos daños materiales en el municipio de Pilón, en Granma.

Epicentro del terremoto de magnitud 6.8 de este domingo, en el sur de la Sierra Maestra de Cuba. Imagen Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)



"Aquí la gente rápidamente salió a las calles porque el piso se movió muy fuerte", dijo a la agencia AFP vía telefónica Andrés Pérez, un jubilado de 65 años que vive en el centro de Santiago de Cuba. "Se sintió muy fuerte realmente, mi esposa es un manojo de nervios", añadió.

“La gente salió a la calle, está todavía sentada en la puerta, muy nerviosa”, contó por su parte a la agencia AP Yolanda Tabío, una ama de casa de 76 años que vive en el reparto Sueños de la ciudad de Santiago de Cuba. “Había que ver cómo se movía todo, las paredes, todo”.

Tabío indicó que había percibido al menos dos réplicas pero, entre sus amigos y familiares, no había reportes de daños en construcciones en Santiago, la segunda urbe cubana.

“Hubo muchos gritos. Fue fuerte y extendido", dijo a AP la hermana Enma Castillo del Arzobispado de Santiago. La pequeña localidad El Cobre, en donde se encuentra el Santuario de la Virgen del mismo nombre, tampoco sufrió afectaciones.

Cuba, golpeada por desastres y crisis económica

El oriente cubano suele sufrir sismos de manera recurrente. El movimiento no fue perceptible en La Habana, la capital, ubicada al otro extremo del país.

Estos temblores sacuden la isla cuando el país se recupera del azote de Rafael, un huracán categoría 3, que golpeó el oeste del territorio, dejándolo por casi dos días con un apagón generalizado. Menos de un mes atrás impactó también el huracán Oscar, precisamente en el este de la isla, que dejó ocho muertos en Guantánamo e inundaciones históricas.

PUBLICIDAD

Un sismo de magnitud 5.1 se registró el 17 de octubre pasado en Santiago de Cuba sin dejar daños. Otro fuerte sismo de magnitud 7.7 se registró en enero de 2020 en aguas del Caribe y se sintió en varias provincias de Cuba, provocando la evacuación de edificios de La Habana, sin que se reportaran daños.

Los apagones y el descontento generalizado entre muchos que luchan por sobrevivir han provocado pequeñas protestas en toda la isla.

Con información de AFP y AP.

Mira también: