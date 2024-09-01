'La Niña' del Atlántico: el fenómeno que podría traer alivio al pronóstico de una temporada activa de huracanes

El Atlántico Norte ha estado en plena efervescencia durante meses, con temperaturas superficiales del océano en máximos históricos o cerca de ellos. Pero el enfriamiento a lo largo del ecuador, tanto en el Atlántico como en el Pacífico oriental, puede finalmente estar comenzando a traer algo de alivio, en particular para los vulnerables ecosistemas de arrecifes de coral.

Este enfriamiento proviene de dos fenómenos climáticos con nombres similares: 'La Niña', que se forma en el Pacífico tropical, y la menos conocida 'Niña' del Atlántico.

PUBLICIDAD

Ambos fenómenos pueden afectar la temporada de huracanes del Atlántico. Si bien 'la Niña' suele generar condiciones ideales para los huracanes del Atlántico, 'la Niña' del Atlántico, menos potente, tiene el potencial de reducir parte del riesgo de huracanes.

Somos científicos oceánicos y atmosféricos que estudiamos este tipo de fenómenos climáticos.

Es raro ver ambas 'Niñas' al mismo tiempo, pero en agosto de 2024, ambas parecían estar desarrollándose. Veamos más de cerca lo que eso significa.

'La Niña' y su prima, 'la Niña atlántica'

'La Niña' es parte de 'el Niño', un fenómeno climático bien conocido que tiene efectos generalizados sobre el clima y el tiempo en todo el mundo.

Durante 'la Niña', las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical descienden por debajo de lo normal. Luego, los vientos alisios del este se intensifican, lo que permite que más agua fría llegue a lo largo del ecuador frente a Sudamérica. Este enfriamiento afecta el clima en todo el mundo. Durante el fenómeno opuesto de 'la Niña', 'el Niño', las temperaturas del agua son más cálidas de lo normal.

Un fenómeno climático similar, 'la Niña atlántica', ocurre en el océano Atlántico, pero en una escala y amplitud mucho menores. Sus oscilaciones de temperatura suelen ser menos de 1.8 grados Fahrenheit (1 grado Celsius) más frías que el promedio, mientras que 'las Niñas' del Pacífico a menudo superan los 2.7 F (1.5 C) .

'La Niña atlántica' suele alcanzar su máximo en julio o agosto. Suele tener una duración más corta que su prima mayor del Pacífico y sus efectos son mucho más moderados y locales. 'Las Niñas atlánticas' suelen tener el efecto opuesto al de 'los Niños atlánticos', que tienden a reducir las precipitaciones en la región del Sahel de África y a aumentarlas en Brasil y los países que rodean el Golfo de Guinea, como Ghana, Nigeria y Camerún.

PUBLICIDAD

Si bien son mucho más débiles que sus contrapartes del Pacífico, 'las Niñas' del Atlántico pueden, sin embargo, contrarrestar parcialmente a 'la Niña' al debilitar los vientos de verano que ayudan a impulsar el afloramiento que enfría el Pacífico oriental.

¿Por qué ambas cosas suceden ahora?

En julio y agosto de 2024, los meteorólogos observaron un enfriamiento que parecía ser el desarrollo de una 'Niña atlántica' a lo largo del ecuador.

Al mismo tiempo, las aguas a lo largo del ecuador en el Pacífico oriental también se estaban enfriando, y se esperaban condiciones de 'la Niña' allí en octubre o noviembre.

Obtener una combinación de 'la Niña' del Pacífico y el Atlántico es como encontrar dos péndulos diferentes que están débilmente acoplados y oscilan en direcciones opuestas moviéndose juntos en el tiempo: es raro, pero no imposible. Las combinaciones de 'la Niña' y 'el Niño' del Atlántico son más comunes.

En el Atlántico tropical, los vientos en la superficie del océano han sido débiles durante la mayor parte del verano y las temperaturas de la superficie del mar fueron bastante cálidas hasta principios de junio, por lo que las señales del surgimiento de una 'Niña atlántica' fueron una sorpresa.

¿Buenas o malas noticias para la temporada de huracanes?

'La Niña atlántica' puede inicialmente sugerir buenas noticias para quienes viven en zonas propensas a huracanes.

Las aguas más frías de lo normal en las costas de África pueden impedir la formación de ondas africanas del este, que son grupos de actividad tormentosa que se forman en las costas de África, en las latitudes tropicales del hemisferio norte, y se desplazan hacia el oeste.

PUBLICIDAD

Estas ondas pueden dar lugar a perturbaciones tropicales y, con el tiempo, a tormentas tropicales o huracanes. Las tormentas tropicales obtienen energía del proceso de evaporación del agua asociado con las temperaturas cálidas de la superficie del mar. Por lo tanto, el enfriamiento en el Atlántico tropical podría debilitar este proceso. Eso dejaría menos energía para las tormentas eléctricas, lo que reduciría la probabilidad de que se forme un ciclón tropical.

Sin embargo, la NOAA tiene en cuenta todos los factores cuando actualiza su pronóstico de la temporada de huracanes del Atlántico, publicado a principios de agosto, y aún anticipa una temporada extremadamente activa en 2024. La temporada de tormentas tropicales generalmente alcanza su punto máximo a principios o mediados de septiembre.

Hay dos razones detrás de este pronóstico tan audaz: las temperaturas cálidas de la superficie del mar, que están cerca de batir récords, en gran parte del Atlántico Norte pueden fortalecer los huracanes, y el desarrollo previsto de un fenómeno de 'la Niña' en el Pacífico tiende a debilitar la cizalladura del viento, el cambio en la velocidad del viento con la altura que puede desmembrar los huracanes. Los efectos mucho más fuertes de 'la Niña' pueden anular cualquier impacto asociado con el fenómeno de 'la Niña' en el Atlántico.

El calentamiento global agrava el problema

En los últimos dos años se han registrado temperaturas oceánicas excepcionalmente altas en el Atlántico y en gran parte de los océanos del mundo. Es probable que las dos 'Niñas' contribuyan a aliviar el enfriamiento en ciertas regiones, pero es posible que no dure mucho.

PUBLICIDAD

Además de estos ciclos, la tendencia al calentamiento global causada por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero está elevando las temperaturas de referencia y puede alimentar grandes huracanes.

*Annalisa Bracco, profesora de Dinámicas del Océano y el Clima, Georgia Institute of Technology

*Zachary Handlos, educador de Ciencias Atmosféricas, Georgia Institute of Technology

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation . Lea el original en inglés aquí .

Mira también: