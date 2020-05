Pero el Hubble superó todas las expectativas con sus tres décadas fotografiando el espacio permitiéndoles a los investigadores ver fenómenos que no habían podido ser visto antes.

Un telescopio

El preciado Hubble

Díaz explica que gracias a Hubble han podido observar "estrellas que se conocen como cefeidas" y supernovas y que con esas observaciones pudieron "comprobar que el universo no solo se está expandiendo sino que también se está acelerando".

Si al leer esto te estás preguntando qué es la materia y la energía oscura, la astrofísica lo explica de este modo: son materia y energía que no se ve ni se sabe de qué está compuesta y solo se puede deducir cuando se observa, por ejemplo, las estrellas o el gas en el espacio y no se pueden explicar los movimientos de la masa. O cuando se observan desviaciones de luz por una masa no visible. Eso señala que hay una materia oscura. Con la energía oscura es similar. "Lo único que puede explicar la aceleración del universo es una energía que existe, que lo está acelerando", afirma Díaz.