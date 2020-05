"Era metálico, pequeño, de color plateado": pilotos militares describen encuentros con objetos voladores en nuevos reportes

Ocho informes de incidentes publicados esta semana por la Marina de Estados Unidos ofrecen nuevos detalles sobre una serie de encuentros entre pilotos militares y objetos voladores no identificados , la mayoría entre 2013 y 2014 en una zona del espacio aéreo frente a las costas de Virginia y Carolina del Norte.

Los informes presentados al Centro de Seguridad de la Armada fueron obtenidos por la página web especializada en contenidos militares The Drive tras una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información, y posteriormente por la CNN y el diario The New York Times.