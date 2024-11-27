El río Delaware se llena de agua salada: te explicamos cuál es el impacto de este fenómeno

Video Residentes dudan de la calidad del agua tras derrame químico en el río Delaware

El río Delaware se está contaminando con agua salada del océano a raíz de las condiciones de sequía en el este del país y el aumento del nivel del mar.

La situación preocupa a expertos y autoridades ya que el acuífero es la principal fuente de agua potable para el estado de Filadelfia y millones de habitantes de otros estados.

Las autoridades han implementado medidas emergentes para empujar el agua no potable hacia afuera del río. Por ejemplo , han abierto embalses y reservas de agua para que ese flujo haga que el agua salada retroceda de vuelta al océano.

Los funcionarios dicen que el agua potable aún no está en riesgo inminente, pero están monitoreando los efectos de la sequía en el río y estudiando opciones para el futuro en caso de que más sequías acaben con la zona.

A continuación te presentamos algunos conceptos clave para entender lo que está ocurriendo con el frente de sal que está contaminando parte del agua potable del río:

¿Qué es el frente de sal?

El frente de sal o línea de sal es donde el agua salada del océano y el agua dulce se encuentran en el río.

Ese límite suele estar en algún lugar alrededor de Wilmington, Delaware, pero la reciente sequía en el noreste lo ha empujado a unas 20 millas al norte, alrededor del Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

Cuanto más se mueve la línea de sal río arriba, más cerca se acerca a las tomas de agua potable, que los funcionarios han trabajado durante décadas para evitar.

El río Delaware proporciona agua potable a unos 14 millones de personas, incluida la mayor parte de Filadelfia, pero también Nueva Jersey y Nueva York.

Aún así, la línea está al sur de esas tomas y por debajo del nivel que recorrió en la década de 1960 durante condiciones récord de sequía.

La desalinización del agua salada, que la gente no puede beber de forma segura, es costosa, requiere mucha energía y puede crear nuevos problemas, como dónde deshacerse de la salmuera de sal altamente concentrada que se extrae del agua. Tampoco es una opción factible, dicen los funcionarios.

"Hay fuentes alternativas, pero no queremos transportar agua embotellada para la gente", dijo Amy Shallcross, gerente de operaciones de recursos hídricos de la Comisión de la Cuenca del Río Delaware. "Nos ponemos nerviosos cuando empieza a levantarse cerca de Filadelfia. Está a sólo 18 millas en este momento de las tomas de agua potable. Y a veces puede disparar río arriba muy rápidamente".

¿Qué están haciendo los funcionarios con respecto a la sal que invade el río?

Los funcionarios controlan la línea de sal liberando agua de dos embalses, que empujan la parte delantera río abajo.

La comisión monitorea el flujo en Trenton, que es el punto más arriba afectado por la marea.

El objetivo de los funcionarios de flujo es aproximadamente equivalente a la cantidad de agua en dos piscinas olímpicas que fluyen por minuto. Si la tasa cae por debajo de eso, entonces se libera más agua.

El frente de sal llegó por última vez aproximadamente a donde está ahora en 2016 durante otra sequía, dijeron los funcionarios.

¿Ocurre este fenómeno en otras partes del país?

La cuenca del río Delaware no es la única que está combatiendo la intrusión de agua salada, que se ve exacerbada por el aumento del nivel del mar y los lechos de los ríos dragados para ayudar a la navegación, dijo Shallcross.

Del mismo modo, el río Mississippi vio lo que los funcionarios llaman una "cuña de sal" en 2023, lo que resultó en la elevación de los diques submarinos y en la introducción de agua potable.

Un inicio del otoño sin lluvia provocó una sequía en partes del noreste, incluida la cuenca de Delaware.

La reducción del agua de lluvia ha disminuido el flujo del río y ha permitido que el agua salada más densa se arrastre río arriba.

Las lluvias recientes no han sido suficientes para acabar con la sequía. El río necesita alrededor de una pulgada de lluvia a la semana durante un tiempo para mover la línea de vuelta a su ubicación normal, dijo Shallcross.

¿Cómo se están preparando los funcionarios para el futuro?

La Comisión de la Cuenca, que es una agencia creada por el gobierno federal dirigida por Delaware, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania, que administra los recursos del río, está estudiando el impacto del cambio climático en los recursos hídricos y considerando otras opciones, incluido el almacenamiento adicional, dijo Shallcross.

Los administradores de agua también están comenzando a considerar medidas de conservación más serias. "Yo diría que el Este no es rico en agua, somos adecuados para el agua, y tenemos que reconocerlo", dijo.

