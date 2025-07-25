Cómo y cuándo podrás ver la "notoria" coincidencia de dos lluvias de estrellas la misma noche

Video La cámara de un auto capta el momento en que un meteorito ilumina el cielo

Dos lluvias de meteoros alcanzarán su punto máximo de forma simultánea en la madrugada del próximo miércoles, 30 de julio, lo que ofrecerá un espectáculo de destellos que será perceptible en varios países.

Las lluvias de estrellas, llamadas Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricornidas, alcanzarán su punto máximo al mismo tiempo , como ocurre cada año.

Sin demasiada interferencia de la luz de la luna (la luna creciente estará solo en un cuarto de su plenitud) los meteoros deberían aparecer brillantes y claros en regiones alejadas de las luces de la ciudad.

Según el sitio especializado Live Science, ambas lluvias producirán alrededor de 25 estrellas fugaces por hora. El medio dijo que las Delta Acuáridas del Sur será la más intensa de ambas.

Ambas han estado activas desde el 18 de julio, pero el punto máximo será el próximo miércoles, de acuerdo con Live Science.

“Busquen destellos de luz en el cielo nocturno”

Como se espera que cada lluvia produzca hasta una docena de meteoros visibles por hora bajo cielos oscuros, la doble jornada significa que el número total de meteoros “sí será notoria”, de acuerdo con Thaddeus LaCoursiere, coordinador del programa del planetario en el Museo Bell en St. Paul, Minnesota.

“Busquen destellos de luz en el cielo nocturno”, dijo, y agregó que ambas son “lluvias de meteoros clásicas muy bonitas”.

Las Alfa Capricornidas, producidas por meteoritos que se mueven más lentamente, pueden tener colas que permanezcan un poco más tiempo en el cielo, dijo Nick Moskovitz del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona.

La visualización de cada lluvia de meteoritos durará hasta el 12 de agosto.

¿Qué es una lluvia de estrellas?

A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, varias veces al año pasa a través de desechos dejados por cometas y, a veces, asteroides.

Las Delta Acuáridas se originan en los restos del cometa 96P/Machholz. Las Alfa Capricornidas provienen del cometa 169P/NEAT.

Cuando estas rocas espaciales de rápido movimiento entran en la atmósfera de la Tierra, los desechos encuentran nueva resistencia en el aire y se calientan mucho, hasta llegar a quemarse.

A veces, el aire circundante brilla brevemente, dejando tras de sí una cola de fuego: el final de una “estrella fugaz”.

No necesitas un equipo especial para ver las distintas lluvias de meteoritos que ocurren cada año, basta con estar lejos de las luces de la ciudad.

Cómo ver una lluvia de meteoros

El mejor momento para ver una lluvia de meteoritos es en las primeras horas de la madrugada, cuando la luna está baja en el cielo.

Las fuentes de luz que compiten entre sí, como una luna brillante o un resplandor artificial, son los principales obstáculos para una visión nítida de los meteoros. Las noches despejadas, cuando la luna mengua al mínimo, ofrecen oportunidades óptimas para su observación.

Y sigue mirando hacia arriba, no hacia abajo. Tus ojos estarán mejor adaptados para detectar estrellas fugaces si no estás mirando el teléfono.

La próxima gran lluvia de meteoros, las Perseidas, alcanzará su punto máximo a mediados de agosto.

Con información de The Associated Press.

