Científicos capturan un avispón asiático vivo en EEUU, pero se les escapa mientras intentaban rastrearlo hasta su nido

El avispón se alejó rápidamente al perderle el rastro y los científicos no pudieron encontrarlo. Este ejemplar había sido capturado el 5 de octubre y alimentado desde entonces con mermelada de fresa, un alimento que parecía disfrutar, según Spichiger.



Esta no es la primera vez que en el estado de Washington se intenta rastrear a un avispón gigante vivo. Los científicos reportaron un intento similar a principios de mes, pero el rastreador se cayó del avispón ya que el pegamento no secó a tiempo y finalmente el insecto no pudo volar.