Departamento de Estado Marco Rubio se reúne con 'Tito' Asfura, presidente electo de Honduras, en Washington Rubió habló con el presidente electo de Honduras sobre "los esfuerzos regionales en curso" para promover la estabilidad en Venezuela

Video Entrevista exclusiva con Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este lunes 12 de enero de 2026 con el presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, en Washington.

Ambos conversaron sobre las prioridades compartidas entre Estados Unidos y Honduras en materia de seguridad regional, lucha contra la inmigración ilegal y el apoyo a las instituciones democráticas.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro , Rubió también felicitó al mandatario electo por su triunfo en las polémicas elecciones del país sudamericano.

" Esperamos un futuro próspero en las relaciones entre Estados Unidos y Honduras", señaló en un comunicado el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Futuro de Venezuela e intercambio de información

Como parte de esta reunión, Rubió habló con el presidente electo de Honduras sobre "los esfuerzos regionales en curso" para promover la estabilidad en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado de Estados Unidos subrayó la importancia de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluyendo el mantenimiento del tratado bilateral de extradición y la ampliación del intercambio de información.

El ganador de una polémica elección

'Tito' Asfura fue declarado presidente electo de Honduras el pasado 24 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en su segundo informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.