"Toma esto, Pence": la historia detrás del beso entre estos dos deportistas olímpicos gays

El patinador artístico Adam Rippon es el primer atleta abiertamente gay seleccionado para representar a Estados Unidos en unos Juegos de Invierno. Anoche, durante su debut olímpico, también fue el primero en ganar una medalla para su país, después de hacerse con un bronce como parte del equipo de patinaje artístico en grupo.

Este deportista, de 28 años y originario de Pennsylvania, es ya la sensación de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea, y no solo por su carisma y naturalidad durante las entrevistas ( confiesa que le encantaría tomarse un tranquilizante y un trago y dice que su objetivo es hacer que la actriz Reese Witherspoon se sienta orgullosa) junto a su compañero el esquiador Gus Kenworthy, también abiertamente gay, se ha convertido en un icono de los derechos LGBT.



Todo empezó con un gesto de Rippon, que se negó a reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence por sus posturas homófobas. Unos días antes de que comenzaran los Juegos, en una entrevista con USA Today en la que le preguntaron por el papel de Pence como líder de la delegación estadounidense, Rippon contestó: ¿Te refieres a Mike Pence, el mismo Mike Pence que financió la terapia de conversión gay? No lo compro".

El comentario del atleta no es técnicamente correcto, ya que Pence no financió la terapia de conversión (sí sugirió, sin embargo, que se dirigieran fondos federales a "instituciones que brindan asistencia a quienes buscan cambiar su comportamiento sexual"). Sin embargo, el vicepresidente es conocido por sus ideas de tinte homófobo: Pence formó parte de la junta del grupo antigay 'Indiana Family Institute', se mostró contrario del matrimonio igualitario y a la eliminación de la política 'Don't ask, Don't tell' que prohibía a los gays y lesbianas en el ejército revelar su orientación sexual.

Tras la entrevista, el equipo de Pence supuestamente trató de gestionar un encuentro entre Rippon debido a la preocupación que los comentarios del atleta habían suscitado en el vicepresidente. El patinador declinó la invitación, según USA Today.

El viernes, cuando tuvo lugar la ceremonia de inauguración de los Juegos, Rippon y su compañero Kenworthy, de 26 años, decidieron mandar un nuevo mensaje a Pence: el esquiador posteó una serie de fotos en la que aparecían juntos, abrazados y besándose. "Estamos aquí. Somos queer. Acostúmbrense a ello", decía el mensaje que acompañaba las imágenes. "Toma esto, Pence".



"Estamos en 2018, y se ve cuán abierta es la mente de muchas partes del mundo", dijo Kenworthy a The Washington Post acerca del papel que él y Rippon están jugando a la hora de visibilizar a la comunidad LGBT en este evento deportivo. "Pero también hay muchas partes del mundo donde ser gay es castigado con la pena de muerte, con la cárcel. Es un mundo nuevo, y tampoco lo es, y creo que la única forma de cambiar la percepción es a través de la visibilidad, a través de la representación, y cuanto más tengamos de eso, cuanto más normalizado se vuelva, más fácil será para las personas asimilarlo, y creo veremos más un cambio positivo".