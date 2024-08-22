Una mujer fue desalojada por el ruido de sus loros: demandó y será compensada con $750,000

Una mujer que fue desalojada de su apartamento debido a sus tres loros "de apoyo emocional" recibirá 165,000 dólares en daños y perjuicios tras años de litigio con la administración de su edificio.

Además la mujer, identificada como Meril Lesser, recibirá 585,000 dólares por su apartamento, según un decreto de consentimiento anunciado por fiscales federales.

El decreto de consentimiento difundido esta semana resuelve una disputa Lesser y la junta del complejo Rutherford, un edificio de apartamentos cooperativo de 175 unidades donde Lesser vivía con sus loros Layla, Ginger y Curtis.

Lesser compró un apartamento en Rutherford, en el barrio de Gramercy Park de Manhattan, en 1999 y se mudó allí con sus pájaros.

Una de sus vecinas, Charlotte Kullen comenzó a quejarse en 2015.

“Oh Dios, todavía me despierto con pesadillas de ellos gritando en mi cabeza”, dijo Kullen al Daily News.

Tras las quejas de Kullen, el Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York envió inspectores 15 veces, pero no encontró ninguna evidencia de ruido excesivo.

“No hay pájaros, ni chillidos, ni ruido”, escribió un inspector el 7 de febrero de 2016.

Lesser presentó cartas de su psiquiatra explicando que necesitaba los pájaros para su bienestar mental, pero la junta de Rutherford inició los procedimientos de desalojo en mayo de 2016.

Lesser abandonó el departamento tras las quejas de vecinos

Lesser se mudó y subarrendó su apartamento. Presentó una queja federal por equidad de vivienda ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en 2018.

El HUD encontró una causa probable para creer que Rutherford había violado los derechos de Lesser en materia de equidad de vivienda.

En lugar de resolver el caso, el complejo Rutherford decidió acudir a un tribunal federal, lo que activó el requisito legal de que el Departamento de Justicia presentara una demanda, dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.

Williams dijo que el decreto de consentimiento aprobado por un juez federal representa la recuperación más grande que el gobierno federal haya obtenido jamás para una persona con discapacidad cuyo proveedor de vivienda le negó su derecho a tener un animal de asistencia.

“Este resultado debería impulsar a todos los proveedores de vivienda a considerar cuidadosamente si sus políticas y procedimientos cumplen con la ley federal”, dijo Williams.

Peter Livingston, abogado de la junta cooperativa de Rutherford, dijo que su cliente estaba satisfecho de resolver el caso.

Además de pagarle a Lesser 165,000 dólares y comprar sus acciones en la cooperativa por 565,000, Rutherford debe adoptar una política de adaptación razonable para los animales de asistencia y permitir que el gobierno federal supervise su cumplimiento.

También debe desestimar el procedimiento de desalojo contra Lesser en el tribunal de vivienda.

Lesser no respondió a un mensaje de texto enviado a un número de teléfono que figuraba para ella.

