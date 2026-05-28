Noticias Giro judicial: de demandante a investigada, E. Jean Carroll bajo la lupa por presunto perjurio en el caso contra Trump La pesquisa federal se centra en declaraciones relacionadas con el financiamiento del proceso judicial que derivó en millonarias condenas contra el presidente estadounidense

Video Justicia abre investigación criminal contra la escritora E. Jean Carroll, quien ganó juicio a Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación para determinar si la escritora y columnista E. Jean Carroll incurrió en perjurio durante el litigio civil que sostuvo contra el presidente Donald Trump, en el caso donde lo acusó de agresión sexual y difamación. La indagatoria está siendo conducida por fiscales federales en Chicago y se centra en declaraciones relacionadas con el financiamiento de los costos legales del proceso judicial.

La pesquisa surge después de que durante el juicio E. Jean Carroll afirmara que nadie estaba cubriendo sus honorarios legales, aunque posteriormente trascendió que una organización apoyada por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, aportó recursos económicos para respaldar el caso.

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La investigación representa un nuevo episodio dentro de la confrontación judicial y política entre Trump y varios de sus críticos. Sectores demócratas y exfuncionarios han expresado preocupación por el uso del Departamento de Justicia en investigaciones dirigidas contra figuras consideradas adversarias del mandatario republicano.

Trump y Carroll mantienen disputa legal millonaria

Carroll acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en 1996 dentro de la tienda Bergdorf Goodman, en Manhattan. Según su versión, un encuentro casual terminó en una agresión dentro de un probador. Trump ha rechazado reiteradamente las acusaciones y asegura que se trata de una historia fabricada con fines políticos y mediáticos.

En 2023, un jurado declaró responsable a Trump por abuso sexual y difamación, ordenándole pagar 5 millones de dólares. Posteriormente, otro jurado otorgó a Carroll una indemnización adicional de 83.3 millones de dólares por comentarios realizados por Trump en redes sociales.

Corte mantiene fallo mientras sigue apelación

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó a finales de 2024 la sentencia de 5 millones de dólares y sostuvo que no existían elementos suficientes para desacreditar el testimonio de E. Jean Carroll respecto al financiamiento externo del litigio.

Sin embargo, una reciente resolución judicial permitió a Trump aplazar el pago de la indemnización mientras la Corte Suprema decide si revisará el caso. Como garantía, el presidente deberá mantener una fianza de 7.4 millones de dólares para cubrir intereses adicionales.