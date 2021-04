Un cubano residente en Texas es hallado culpable de transportar a inmigrantes indocumentados

La defensa de Ciro Yasel Castillo alega que el cubano no es más que un conductor no oficial de Uber que aceptó un pago de $500 a través de Western Union de parte de una persona desconocida para recoger a los dos adolescentes durante la noche y llevarlos a Houston. Pero el jurado no creyó esas afirmaciones y terminó declarándolo culpable.