Un juez condena a 150 días de cárcel al actor Jussie Smollett por orquestar un ataque racista y homofóbico: él mantiene su inocencia

El intérprete se puso de pie en la mesa de la defensa mientras lo rodeaban sus abogados y el alguacil de la corte. “Su Señoría, lo respeto a usted y respeto al jurado, pero no hice esto. Y no soy suicida. Si algo me sucede cuando entre ahí, no me lo hice a mí mismo. Todos ustedes deben saber eso”.