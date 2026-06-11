Florida Acusan a médico y personal de investigación de manipular datos en ensayos clínicos de medicamentos Los investigadores habrían utilizado identidades de personas que nunca participaron en los ensayos para crear pacientes ficticios y generar resultados médicos falsos

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Un médico del sur de Florida y tres empleados de un centro de investigación médica fueron acusados por las autoridades federales de participar en un supuesto esquema para falsificar datos utilizados en ensayos clínicos de medicamentos experimentales que buscaban la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

De acuerdo con una acusación presentada en el Distrito Sur de Florida, el Dr. Jaynier Moya, de 49 años, junto con Luis Montano, de 55 años, y Yuniarka García, de 41 años, enfrentan cargos relacionados con presuntas irregularidades cometidas en el centro de investigación Pines Care Research Center LLC, ubicado en Pembroke Pines. Por separado, Alexandra Olivera, de 38 años, también fue acusada mediante una denuncia penal por su presunta participación en el esquema.

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Según los documentos judiciales, Moya era copropietario del centro y fungía como investigador principal de varios estudios clínicos, mientras que los otros acusados trabajaban como coordinadores de investigación.

Las autoridades sostienen que, desde al menos 2019, los acusados habrían fabricado resultados de pruebas y alterado registros durante ensayos clínicos patrocinados por una compañía farmacéutica. Estos estudios tenían como objetivo evaluar la seguridad y eficacia de posibles nuevos medicamentos antes de su eventual aprobación por parte de la FDA.

La acusación señala que los implicados presuntamente crearon documentación falsa para hacer parecer que ciertos participantes habían tomado los medicamentos en investigación y se habían sometido a exámenes médicos requeridos por los protocolos del estudio, cuando en realidad eso no ocurrió.

Además, los fiscales alegan que se utilizaron documentos de identidad de personas que nunca participaron en los ensayos para generar registros falsos y resultados médicos inexistentes. Posteriormente, esos datos habrían sido incorporados a las bases de datos utilizadas para evaluar los posibles tratamientos.

Cada uno de los acusados enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Además, Moya, Montano y García fueron acusados de tres cargos adicionales de fraude electrónico. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos.

El Departamento de Justicia destacó la importancia de proteger la integridad de los ensayos clínicos, ya que estos estudios sirven de base para determinar si un medicamento es seguro y eficaz antes de llegar al mercado.

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El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, y por el agente especial interino a cargo Juan Berrios, de la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA en Miami.

“La Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA, en su oficina de Miami, está investigando el caso”, informó el Departamento de Justicia.