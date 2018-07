Isaac Lee deja su puesto como jefe de contenido en Univision y Televisa

"Me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho al servicio de la comunidad latina en Estados Unidos. Ha sido uno de los mayores privilegios en mi vida profesional", indicó Lee en un comunicado.

Además, también administró áreas clave del crecimiento de la compañía, incluida Fusion Media Group (FMG), una multiplataforma para las nuevas tendencias en Estados Unidos. FMG se compone de FUSION y El Rey, así como The Root, The Onion, A.V. Club, Clickhole, Gizmodo Media Group, Univision Digital y Univision Music.

Lee, nacido en Colombia, indicó que agradeció el apoyo recibido por "la junta directiva de Univision y la ayuda de tantos fabulosos colegas en todo Univision con quienes he tenido el privilegio de trabajar".

"Me siento orgulloso de los resultados que hemos logrado. No hay duda de que cuando sucede algo relevante, los hispanos recurren a Univision. Pero más que nada, me enorgullece el hecho de que dejo una compañía más dinámica, diversa y valiente que la que encontré", subrayó.