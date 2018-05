La sorprendente explicación religiosa que dio un empleado a su jefe por haber faltado tanto al trabajo

"Soy la décima encarnación del Dios Vishnu", le dijo a su jefe, según cuentan distintos medios. "Estoy haciendo penitencia en casa al entrar en la quinta dimensión para cambiar la conciencia global. Esto no lo puedo hacer en la oficina".

Este hombre fue designado ingeniero superintendente de la hidroeléctrica de Sardar Sarovar Dam en septiembre de 2017, según reportan medios locales. Pero este mes sus empleadores le enviaron una notificación advirtiéndole que de no ir al trabajo recibiría sanciones disciplinarias.

"Ha estado actuando errático desde que inició sus funciones el 22 de septiembre de 2017", se lee en la nota citada por el diario Daily Mail. "Se ha mantenido ausente sin ningún tipo de autorización. Este tipo de conducta no es adecuada en ningún funcionario de gobierno", agrega el reclamo al explicar que con sus faltas ha impactado el fin de un proyecto que no ha avanzado porque sus subordinados no han recibido instrucciones.