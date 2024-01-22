Corte Suprema permite a la Patrulla Fronteriza retirar el alambre de púas de la frontera entre Texas y México

Video Cómo la muerte de tres migrantes escaló aún más la tensión entre Biden y Texas

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió a favor de permitir al gobierno federal retirar el alambre de púas instalado en la frontera por orden del gobernador de Texas, Greg Abbott.

La orden de los magistrados del máximo tribunal del país es una victoria para el presidente Joe Biden en su dura disputa con Abbott sobre la política de seguridad fronteriza.

La decisión fue adoptada por 5 a 4. A favor votaron los jueces John Roberts, Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Los cuatro miembros que respaldaron la posición de Texas son Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.

El mes pasado, una corte federal de apelaciones ordenó a los agentes de la Patrulla Fronteriza que dejaran de retirar alambre de púas a lo largo de un pequeño tramo del río Grande mientras continúan los procedimientos judiciales. Por esa razón, el Departamento de Justicia pidió a los jueces de la Corte Suprema que intervinieran con carácter de emergencia para eliminar ese alambre.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió desafiante. "Esto no ha terminado. El alambre de púas de Texas es un elemento disuasivo eficaz contra los cruces ilegales que fomenta Biden", escribió Abbott en la red social X (antes Twitter).

"Continuaré defendiendo la autoridad constitucional de Texas para asegurar la frontera y evitar que el gobierno de Biden destruya nuestra propiedad", agregó.

Batalla por la seguridad fronteriza

El alambre de púas a lo largo de aproximadamente 30 millas del río Grande cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass es parte de la batalla del gobernador Abbott con la administración federal sobre la aplicación de regulaciones relacionadas con seguridad fronteriza.

El gobernador republicano también autorizó la instalación de barreras flotantes en el río Grande, cerca de Eagle Pass, y permitió que sus fuerzas del orden arrestaran y encarcelaran a miles de inmigrantes bajo la acusación de invasión de propiedad privada. Esa tema en específico también está siendo disputado en las cortes.

Además, Abbott ha enviado decenas de buses con migrantes a Washington y a varias otras ciudades gobernadas por demócratas.

Los documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia argumentan que el alambre de púas impide que los agentes de la Patrulla Fronteriza lleguen a los migrantes cuando cruzan el río y que, en cualquier caso, la ley federal de inmigración supera los propios esfuerzos de Texas para detener el flujo de personas hacia el país.

El gobierno de Texas afirma que los agentes federales cortaron el cable para ayudar a grupos de migrantes a cruzar ilegalmente el río antes de llevarlos para su procesamiento.

