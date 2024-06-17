Cerca de 1.4 millones de migrantes irregulares fueron detectados en México en cinco meses

Video "No nos dejaron hablar": el drama de los migrantes deportados bajo la orden ejecutiva que restringe el asilo

Las autoridades mexicanas detectaron entre enero y mayo de 2024 casi 1.4 millones de “personas en situación migratoria irregular” provenientes de 177 países, informó el domingo el Instituto Nacional de Migración (INM).

En un comunicado, el INM detalló que de los 1,393,683 millones de personas extranjeras que viajaban por el país en condición irregular en los primeros cinco meses del año, 738,270 eran hombres adultos que transitaban solos, mientras que 362,979 eran mujeres adultas no acompañadas.

PUBLICIDAD

Aparte, se contabilizaron 154,291 adultos que viajaban en núcleos familiares acompañados por 135,151 menores de edad, mientras que otros 2,992 niños se trasladaban sin compañía de mayores.

Por países, el mayor grupo era el de los procedentes de Venezuela (377,401) por delante de los de Guatemala (209,540), Honduras (144,499), Ecuador (136,699) y Haití (107,432).

De fuera del continente americano, los migrantes detectados por las autoridades mexicanas fueron, entre otros, de los siguientes países: Senegal (20,847), Guinea (19,922), China (13,780), Mauritania (9,757), India (8,914) y Angola (7,037).

AMLO niega un desbordamiento del flujo migratorio por la nueva política antiasilo de Biden

La migración irregular interceptada por México se había triplicado en el primer trimestre del año hasta casi 360,000 personas en medio de crecientes operativos, aunque el Gobierno afirma que el flujo migratorio ha disminuido

Apenas la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un desbordamiento del flujo migratorio en el país, tras el endurecimiento de la política de asilo dictada por el gobierno de Joe Biden.

Video Piden a Patrulla Fronteriza en San Diego liberar a casi todos los migrantes provenientes del hemisferio oriental



Esas restricciones de la administración Biden ya se sienten en el norte de México, donde algunos albergues atienden a muchos más migrantes, aunque el impacto parece irregular más de una semana después de la entrada en vigor de la suspensión temporal impuesta por Estados Unidos.

Los albergues al sur de Texas y California tienen bastante espacio, mientras que hasta 500 deportaciones diarias desde Arizona agobian a los que se encuentran en el estado de Sonora, México, señalaron sus directores, citados por AP.

PUBLICIDAD

Qué hace México con los migrantes en situación irregular que detecta

El INM señaló que los adultos localizados solos fueron trasladados a distintas estaciones de procesamiento "donde se llevó a cabo su procedimiento administrativo migratorio y se resolvió en cada caso su situación".

Los grupos familiares y menores no acompañados, en tanto, fueron atendidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

" Los menores no acompañados eran originarios de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Colombia, Haití y Nicaragua", agregó el INM.

El grueso de los migrantes indocumentados viajan a través del territorio de México con el objetivo de llegar a la frontera norte del país para intentar cruzar hacia Estados Unidos.

Solo en 2023 se registraron más de 2.4 millones de cruces irregulares en la frontera binacional, según datos de autoridades migratorias estadounidenses.

La cifra alcanzó un récord de 10,000 personas por día en diciembre pasado, si bien este número ha venido descendiendo paulatinamente por mayores controles en ambos países.



Con información de AP, AFP y EFE.