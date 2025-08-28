Patrulla Fronteriza realiza operativo entre trabajadores que contenían el mayor incendio forestal de Washington

Agentes federales de inmigración aparecieron el miércoles en un área cercana a donde bomberos trabajan en la contención del mayor incendio forestal en un bosque del estado de Washington, reportó el diario The Seattle Times, que asegura que dos personas fueron detenidas en la operación.

El diario local no pudo confirmar la razón de las detenciones, pero un vocero del equipo de gestión de incidentes a cargo de las labores en la zona le respondió que estaban "al tanto de una operación de la Patrulla Fronteriza en el área del incendio" y que no interfería en las labores de los bomberos.

Según el diario, la operación duró unas tres horas. Los agentes federales pidieron los documentos de identidad al personal de dos cuadrillas de contratistas privados, que suman a las más de 400 personas desplegadas en la zona de la Península Olímpica.

Estos contratistas se encontraban cerca del Lago Cushman, a donde habían sido enviados para cortar madera para dos comunidades locales, contaron al diario local dos bomberos bajo anonimato. Los agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron al lugar mientras ellos esperaban la llegada de sus supervisores cerca de ese lago, situado a un lado de donde arde el fuego Bear Gulch.

Los agentes pidieron a los trabajadores que hicieran una línea mientras sus identificaciones eran revisadas.

"Uno arriesga su vida para salvar a la comunidad y así es como nos tratan", reclamó uno de los bomberos.

El diario The New York Times también reportó sobre la operación de los agentes federales.

Hasta el miércoles, las autoridades del estado informaron en un comunicado en su cuenta de Facebook que el incendio Bear Gulch, en el bosque al oeste de Seattle, abarcaba 8,949 acres. Apenas 13% de sus llamas habían logrado ser contenidas.