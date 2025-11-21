Jueza federal bloquea que el IRS comparta información de indocumentados con ICE para deportaciones

Video El IRS compartirá información de contribuyentes indocumentados con Inmigración: esto se sabe del acuerdo

Una jueza federal bloqueó este viernes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reciba información del Servicio Interno de Impuestos (IRS), con el objetivo de determinar las direcciones de inmigrantes indocumentados contribuyentes que puedan ser blanco de la agresiva campaña migratoria y de deportaciones de la administración Trump.

La jueza principal Colleen Kollar-Kotelly, del Distrito de Columbia, concluyó que la decisión del IRS de adoptar una "política de intercambio de direcciones y el posterior intercambio de información de los contribuyentes con el ICE por parte del IRS, fuen ilegal en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo".

La demanda fue presentada por el Centro para los Derechos de los Contribuyentes, entre otros, contra el IRS. En la documentación judicial los demandantes alegan que "el IRS ha cambiado su política tradicional de proteger estrictamente la información confidencial de los contribuyentes y, en su lugar, ha implementado una nueva 'Política de datos' que da prioridad al intercambio a gran escala y entre agencias de información confidencial de los contribuyentes".

Y continúan, exponiendo que "de conformidad con esta nueva Política de datos, el IRS firmó un acuerdo en abril de 2025 con el ICE para compartir información confidencial sobre las direcciones de los contribuyentes y, el 7 de agosto de 2025, reveló al ICE la información confidencial sobre las direcciones de aproximadamente 47,000 contribuyentes".

Actuación de IRS y ICE fue "arbitraria y caprichosa"

Los abogados de IRS se opusieron a la solicitud de suspensión de esta nueva política de la agencia de impuestos, y solicitaron que se desestimara el caso. Alegan que "los demandantes carecen de legitimación, que la política que impugnan no es una acción definitiva de la agencia susceptible de revisión, que es improbable que los demandantes logren demostrar que la política es ilegal, que los demandantes y sus miembros no sufren un daño irreparable por la política y que el equilibrio entre la equidad y el interés público no justifica una suspensión u otra medida cautelar".

No obstante, la jueza Kollar-Kotelly falló en contra del IRS, señalando que la llamada "política de datos" es una "acción definitiva de la agencia para la que no existe otro recurso adecuado en un tribunal".

También apunta que basándose en la transferencia de datos que tuvo lugar el 7 de agosto de 2025, "el tribunal también concluye que los demandantes han demostrado una probabilidad sustancial de que el IRS tomó una medida definitiva y judicialmente revisable, al adoptar y aplicar una política de divulgación de la información confidencial sobre las direcciones de decenas de miles de contribuyentes al ICE".

Esto a partir de las "declaraciones de ICE de que las direcciones son relevantes y se utilizarán para investigaciones y procedimientos penales relacionados con la inmigración, incluso cuando el ICE identifica solo a un único empleado del ICE (o a un pequeño número de empleados del ICE) como el empleado o empleados "personal y directamente involucrados" en cada una de las decenas de miles de investigaciones o procedimientos penales pertinentes".

La misma corte indica que los demandantes demostraron que el intercambio de datos entre ICE y el IRS "fue arbitrario y caprichoso, debido a que el IRS no reconoció ni explicó que abandonaba su anterior política de estricta confidencialidad; no consideró los intereses de confianza generados por su política anterior de estricta confidencialidad; y no proporcionó una explicación razonada para la implementación de la nueva Política de intercambio de direcciones".

El gobierno busca a más de un millón de posibles indocumentados

El primer reporte sobre el intercambio de datos entre ICE e IRS se conoció en agosto, reportado por CNN, pocos días después de ocurrida la transferencia citada en la decisión judicial, en la que se vieron involucrados los datos confidenciales de contribuyentes que utilizan un número ITIN en sus declaraciones de impuestos.

El acuerdo entre las dos agencias del gobierno federal se suscribió en abril de este año, y dio paso a tensiones internas en IRS en medio de preocupaciones legales por parte de funcionarios del IRS, dado que por ley la agencia tributaria tiene la responsabilidad de proteger la información de sus contribuyentes. Varios altos cargos de la agencia renunciaron o fueron llamados a abandonar sus cargos por este tema.

El reporte de CNN detalló que el gobierno pidió información de 1.23 millones de personas que sospecha que están el país ilegalmente y el IRS pudo hallar apenas el 5% de esa cifra en sus bases de datos, pues los datos que ICE proporcionó a la agencia de impuestos no coincidían exactamente con la información necesaria para confirmar la identidad de las personas.

En qué consiste la colaboración entre ICE y IRS

Un memorándum preliminar del acuerdo entre ICE e IRS indica que ICE tendría que facilitar al IRS el nombre y dirección del contribuyente, los años de las declaraciones de impuestos que deben ser revisados, el estatuto crminal federal por el que se investiga a esa persona (que no guarde relación con temas tributarios), la fecha de la orden final de deportación y el caso asignado a esa orden, la razón de por qué entregar la dirección y cualquier otra información pertinente para identificar a un determinado contribuyente, como por ejemplo, su número ITIN o de Seguro Social.

Por su parte, el IRS recibiría la solicitud de ICE y revisaría que esta cumpla con la ley, buscaría la última dirección conocida de la persona solicitada, y si la encuentra se la enviaría a ICE. En caso de que no se consiga localizar a la persona con los datos aportados por ICE, la respuesta del IRS deberá ser 'no match'.

En Estados Unidos, muchos indocumentados pagan impuestos cada año. Lo hacen a través de su número ITIN, a sabiendas de que, hasta ahora, sus datos no iban a ser compartidos con ninguna otra agencia federal. Esto salvo algunas excepciones, como alguna investigación por parte de las agencias de seguridad y por delitos que no sean fiscales.

