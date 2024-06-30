El caso de dos niños estadounidenses indemnizados tras ser detenidos por la Patrulla Fronteriza

Bajo los efectos de la anestesia para una cirugía en 2021, Julia, una niña de 11 años, empezó a gritar que ella era Julia y no Melaney, su prima, según contó su madre, Thelma, en un juicio en marzo.

Pudiera parecer que se trataba del delirio de una paciente bajo medicación, pero en este caso se trata de un trauma más profundo, creado dos años atrás por agentes fronterizos de Estados Unidos que la sometieron a un cruel interrogatorio, a ella y a su hermano, en una instalación fronteriza, a pesar de que ambos son estadounidenses.

Ahora, cinco años después de que ocurrieran los hechos, un juez federal de California decidió que el gobierno de Estados Unidos violó los derechos de ambos menores por lo que deberá indemnizarlos con $1.1 millones para Julia y $175,000 para su hermano Oscar.

Los niños viven en México y cruzan cada día la frontera para ir a la escuela en California. Aunque finalmente ha visto justicia para ellos, su madre asegura que sigue temiendo cada día que sus hijos cruzan hacia Estados Unidos y que tuvieron que ir a terapia después de lo ocurrido.

Un día de colegio que se convirtió en una pesadilla para Julia y Oscar

En marzo de 2019, Oscar Amparo Medina y su hermana Julia Isabel Amparo, de 14 y nueve años, respectivamente, cruzaron la frontera hacia Estados Unidos por el paso fronterizo de San Ysidro. Lo hacían cada día para ir a la escuela, pero aquel no fue un día normal.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP en inglés) sospecharon que podría tratarse de una caso de tráfico de menores y que los niños mentían sobre sus identidades. Acusaron a Oscar de estar traficando con su hermana pequeña.

Un agente aseguraba que la niña de la foto en el pasaporte no era la misma, ya que en la foto se veía un lunar o marca que no era visible en el rostro de la niña que tenía delante.

“El sentido común y la experiencia humana ordinaria indican que no era razonable detener a Julia durante 34 horas para determinar su identidad o detener a Oscar durante unas 14 horas para determinar si estaba traficando con su hermana, cuando había múltiples medios de investigación disponibles y los agentes injustificadamente no los emplearon", escribió en su orden el juez federal de distrito para el Distrito Sur de California, Gonzalo Curiel, citado por el Servicio de Noticias de la corte.



Los dos niños fueron llevados primero a un área de inspección secundaria, donde la niña fue interrogada por un agente fronterizo identificado como Willmy Lara y quien, según la familia de los menores, es "conocido por conseguir confesiones".

De acuerdo con el gobierno, fue a los propios niños a quienes se les ocurrió mentir sobre la identidad de Julia; pero el juez no lo entendió así.

Falsas confesiones bajo presión

Tras la presiones de su interrogador, que insistía en que la niña no era la misma que la del pasaporte, Julia, después de repetir muchas veces que ella era Julia, y que ese era su pasaporte, terminó diciendo que en realidad ella era Melany, su prima.

No está claro qué pasó ni qué la llevó a hacer eso, pero el juez insistió en que eso en sí mismo fue otra violación de sus derechos y de la propia política de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, ya que el agente interrogó a la niña, una menor de edad, sola, sin un testigo ni grabaciones del incidente.

Los hermanos luego fueron trasladados a otra instalación y colocados en celdas separadas. Según Oscar, le dijeron que lo arrestarían y lo acusarían de tráfico de personas y órganos si no admitía que esa no era su hermana, si no su prima. Tras horas de interrogación y promesas de liberarlo una vez que lo hiciera, el menor terminó firmando una confesión falsa, y luego fue liberado, dijo su familia.

A la niña, Julia, le mostraron la declaración firmada por el hermano, por lo que ella terminó por admitir falsamente que, en efecto, ella no era ella, si no su prima. Pero a ella ni siquiera la liberaron después de la falsa confesión.

“Aunque inicialmente pudo haber existido una sospecha razonable para creer que Julia estaba haciendo una afirmación falsa de ciudadanía al usar fraudulentamente el pasaporte de otra persona, la duración de su detención y la de Oscar fue irracional y violó la Cuarta Enmienda porque los oficiales no tomaron las medidas disponibles para investigar sus sospechas y no siguieron las propias políticas y precauciones de la CBP con respecto al tratamiento de los menores detenidos”, dictaminó el juez.

Curiel también resolvió que los agentes federales detuvieron ilegalmente y sin justificación a los dos menores estadounidenses, violando la Quinta Enmienda, y que le infligieron angustia a los menores de forma intencionada.

“En última instancia, los agentes de la CBP no aprovecharon las oportunidades de investigación disponibles que habrían reducido sustancialmente el período de detención de los niños. Después de obtener la confesión falsa, los agentes de CBP retuvieron a los niños sin más investigación durante más de cinco horas y los dejaron detenidos incluso después de que su madre llegó al puerto de entrada con sus certificados de nacimiento y tarjetas de Seguro Social”, concluyó el juez, quien calificó la conducta de los agentes federales de "extrema e indignante".

