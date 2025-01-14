“Hablemos de Inmigración”: así puedes protegerte de las redadas masivas de Trump

Video Administración Biden impone récord de deportaciones en 2024: es la cifra más alta en la última década

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Jaime Barrón, explican cuáles son los derechos de los inmigrantes garantizados en la Constitución y en el marco del debido proceso.



Mira aquí el programa:

El nuevo gobierno, que toma posesión el lunes 20 de enero, promete que la nueva estrategia de ‘tolerancia cero’ será implementada desde el primer día. El blanco inicial son unos 920,000 extranjeros con orden de deportación en ausencia y unos 700,000 no ciudadanos criminales, según han revelado funcionarios nominados para el nuevo gabinete.

Trump ha dicho que se tratará de un plan histórico que en el primer año incluirá entre 1 y 1.5 millones de extranjeros. Abogados consultados por Univision Noticias, así como organizaciones proinmigrantes y de derechos civiles, advierten daños colaterales que podrían impactar a otros cientos de miles de indocumentados, familiares y amigos, que se encuentren en el lugar de una redada.

¿Tienen derechos constitucionales los inmigrantes indocumentados? ¿Qué hacer si agentes federales de inmigración tocan la puerta de su casa? ¿Pueden guardar silencio? ¿Y si los agentes federales se hacen pasar por policías? ¿Qué pasa si es arrestado? ¿Lo presentarán ante un juez de inmigración? ¿Se puede apelar un arresto? ¿Se puede pedir fianza? ¿Qué pasa con la familia?

La lista de preguntas crece con el paso de los días. Cada uno de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos tiene una larga lista de preguntas. Esta noche responderemos algunas y en los programas siguientes seguiremos haciéndolo, al tiempo que responderemos preguntas de nuestros usuarios en vivo.