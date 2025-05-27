Gobierno de Trump pide a Corte Suprema permitir la deportación de inmigrantes a lugares diferentes a su nación de origen

Video Trump pide a la Corte Suprema permitir la expulsión de inmigrantes a Sudán del Sur y otros países

El gobierno de Donald Trump pidió este martes a la Corte Suprema que suspenda la orden judicial que permite a los inmigrantes impugnar sus deportaciones a Sudán del Sur y otros lugares diferentes a su nación de origen.

Su apelación de emergencia llegó horas después de que el juez Brian Murphy, de Boston, determinara que la Casa Blanca violó "incuestionablemente" una orden judicial previa al enviar la semana pasada un vuelo de deportación al peligroso país africano con personas de otros países (entre ellos, Cuba y México) que habían sido condenadas por delitos en Estados Unidos.

El magistrado insistió en que estos migrantes deben tener una oportunidad real de ser escuchados si temen que ser enviados allí pueda ponerlos en peligro.

En su apelación de emergencia de este martes, la Casa Blanca argumentó que Murphy ha paralizado sus esfuerzos por llevar a cabo las deportaciones de migrantes que no pueden regresar a sus países de origen. Encontrar países dispuestos a recibirlos es una "delicada tarea diplomática" perjudicada por los requisitos judiciales, escribió el procurador general D. John Sauer.

Murphy, sin embargo, afirmó en una contundente orden emitida en la noche del lunes haber otorgado al Ejecutivo "una flexibilidad notable con mínima supervisión" en el caso y destacó las numerosas ocasiones en que intentó colaborar con el gobierno federal.

De hecho, acusó al gobierno de Trump de estar “fabricando” caos y dijo esperar que “la razón prevalezca sobre la retórica” en una contundente orden sobre el caso.

"A partir de la conducta, es difícil llegar a otra conclusión que no sea que los acusados incitan a la falta de claridad como medio de evasión", escribió Murphy.

El juez declaró que los inmigrantes deportados a Sudán del Sur no podían defenderse por sí mismos

En una audiencia convocada la semana pasada para abordar las informaciones acerca de que ocho inmigrantes habían sido enviados a Sudán del Sur, Murphy afirmó que los hombres no habían podido argumentar si la deportación los ponía o no en peligro.

Murphy declaró en su orden que a los ocho hombres se les informó inicialmente el 19 de mayo que irían a Sudáfrica y, más tarde ese mismo día, que irían a Sudán del Sur.

Dijo que los hombres tuvieron menos de 16 horas desde que les informaron que los iban a deportar hasta su llegada al aeropuerto, "la mayoría de las cuales fueron horas sin despertarse", y una posibilidad "limitada, si es que la hubo", de hablar con su familia o un abogado.

"Dadas las circunstancias, es difícil tomar en serio la idea de que los demandados pretendieran que estas personas tuvieran una oportunidad real de presentar una reclamación válida", escribió el juez.

Pero en lugar de ordenar al gobierno que los devolviera a EEUU para las audiencias, como deseaban los demandantes, el juez le dio al gobierno la opción de celebrar las audiencias en Yibuti, el país en el Cuerno de África a donde había volado el avión que tenía a Sudán del Sur como destino final, siempre y cuando los inmigrantes permanecieran bajo custodia del gobierno estadounidense.

Video Qué se sabe de los inmigrantes que habrían sido enviados a Sudán del Sur y qué se espera de la disputa legal

Días después, el gobierno de Trump presentó otra moción, afirmando que Murphy les exigía retener a "criminales peligrosos en un lugar sensible".

Pero en su orden de este lunes, enfatizó en repetidas ocasiones que había sido "sugerencia propia" del gobierno que se les permitiera procesar las solicitudes de los hombres mientras aún se encontraban en el extranjero.

"Resulta que llevar a cabo procedimientos migratorios en otro continente es más difícil y logísticamente engorroso de lo que los demandados pensaron", escribió Murphy.

El gobierno de Trump ha argumentado que los hombres tenían antecedentes con el sistema migratorio, lo que les dio la oportunidad de expresar su temor a ser deportados a un lugar fuera de su propio país. Y han afirmado que sus países de origen (Cuba, México, Laos, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur) no los aceptarían de regreso.

El gobierno también ha enfatizado repetidamente los antecedentes penales de los hombres en EEUU y los ha presentado como amenazas a la seguridad nacional.

Sobre la polémica elección de este país para recibir a los inmigrantes deportados, Murphy subrayó el hecho de que el propio gobierno estadounidense "ha emitido severas advertencias con respecto a Sudán del Sur" y con realizar viajes a aquel país debido a la inseguridad.

Gobierno de Trump continúa recurriendo a terceros países para sus deportaciones de inmigrantes

El gobierno de Trump ha recurrido cada vez más a terceros países para acoger a inmigrantes que no pueden ser deportados a sus países de origen por diversas razones.

Algunos países simplemente se niegan a aceptar a sus ciudadanos deportados, mientras que otros aceptan a algunos, pero no a todos. Y algunos no pueden ser enviados a sus países de origen porque temen por su propia integridad si regresan.

Históricamente, esto ha significado que los agentes de inmigración han tenido que liberar en EEUU a personas que desea deportar, pero no puede.

Pero el gobierno de Trump ha presionado a otros países para que los acepten. En América Latina, El Salvador, Costa Rica y Panamá han acordado aceptar a algunas personas deportadas de EEUU.

El de El Salvador es el ejemplo más controvertido, ya que mantiene a las personas deportadas en la conocida como “megacárcel” y fuertemente criticada por defensores de derechos humanos debido a las condiciones en las que se mantiene a los reclusos.