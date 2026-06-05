Noticias El gobierno de Trump pide a bancos tomar medidas contra personas que están en el país ilegalmente El Departamento del Tesoro endurece su estrategia de supervisión financiera y pide mayor vigilancia ante operaciones consideradas de alto riesgo, luego de que el presidente estadounidense firmara una orden ejecutiva

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 05 de junio de 2026

El gobierno del presidente Donald Trump intensificó su estrategia contra la estancia ilegal en el país al solicitar a bancos y otras instituciones financieras que refuercen la vigilancia sobre posibles esquemas de fraude relacionados con la contratación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

La medida fue anunciada este 5 de junio de 2026 por la Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN, por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Departamento del Tesoro, que emitió un aviso dirigido a entidades financieras para detectar y reportar actividades sospechosas vinculadas con el empleo ilegal y el fraude en nóminas.

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Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la administración Trump para proteger tanto las fronteras como el sistema financiero estadounidense, de acuerdo con el comunicado oficial de este viernes.

El aviso de FinCEN se enmarca en la orden ejecutiva "Restoring Integrity to America's Financial System", firmada por Donald Trump el 19 de mayo de 2026. Días después, el 2 de junio, el presidente aseguró que su administración podrá cerrar cuentas bancarias presuntamente utilizadas para facilitar actividades relacionadas con la inmigración ilegal y, en algunos casos, retener o confiscar fondos.

¿Los bancos tomarán medidas directas contra inmigrantes?

Aunque el anuncio menciona a los inmigrantes indocumentados, el aviso no ordena acciones directas de los bancos contra personas que se encuentran ilegalmente en el país.

En realidad, la instrucción está enfocada en que las instituciones financieras identifiquen operaciones sospechosas relacionadas con empleadores, intermediarios laborales y empresas que presuntamente facilitan la contratación irregular.

FinCEN sostiene que algunos esquemas utilizan robo de identidad, fraude fiscal y empresas fantasma para ocultar la contratación de trabajadores sin autorización laboral. De acuerdo con la agencia, estas operaciones suelen apoyarse en el sistema bancario para mover dinero, pagar salarios y evadir impuestos.

¿Qué tendrán que vigilar las instituciones financieras?

El aviso, emitido conjuntamente con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos ( FDIC), la Oficina del Contralor de la Moneda ( OCC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito ( NCUA), en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos ( IRS), pide a los bancos fortalecer sus procesos de debida diligencia y prestar especial atención a ciertos factores de riesgo.

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Entre ellos destaca el uso de Números de Identificación Fiscal Individual ( ITIN) al abrir cuentas o solicitar productos financieros. FinCEN recomienda que las entidades evalúen estos casos dentro de sus procedimientos de análisis de riesgo, aunque aclara que el uso de un ITIN por sí solo no constituye una prueba de actividad ilegal.

Además, las instituciones financieras recibieron una lista de 18 indicadores de alerta para identificar posibles esquemas de defraudación en nóminas, lavado de dinero y evasión fiscal relacionados con empleadores cómplices. Según FinCEN, durante 2025 las instituciones financieras reportaron más de 2,500 millones de dólares en actividades sospechosas asociadas con esquemas de fraude fiscal sobre nóminas.

La agencia también exhortó a bancos, cooperativas de crédito y al público a reportar información sobre empleadores que presuntamente contraten o exploten a trabajadores no autorizados. El objetivo, señaló el gobierno federal, es impedir que redes de fraude utilicen el sistema financiero estadounidense para ocultar operaciones ilegales y evadir obligaciones fiscales.