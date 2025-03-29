¿Es riesgoso estudiar en EEUU? Se preguntan algunos extranjeros ante las duras políticas migratorias de Trump

Las universidades en Estados Unidos apenas se recuperan de la caída de inscripciones de estudiantes extranjeros durante la pandemia cuando, y apenas dos meses después del inicio del nuevo mandato del presidente Donald Trump, parecen encarar más desafíos.

Inquietos por los esfuerzos del gobierno de Trump para deportar a los estudiantes por sus opiniones políticas, los estudiantes de otros países que ya están en Estados Unidos han sentido presión para vigilar lo que dicen.

Una estudiante de doctorado de la Universidad de Rochester, procedente del sur de Asia, dijo que se siente demasiado arriesgado hablar sobre las causas LGBTQ+ que una vez defendió abiertamente o incluso ser vista cerca de una manifestación que pueda ser considerada con tintes políticos. Tras reportes sobre posibles prohibiciones de viajar, es probable que no vuele a casa en verano por miedo a que no la dejen volver a Estados Unidos.

"Estás aquí para recibir una educación, así que tienes que seguir avanzando en ese sentido", dijo el estudiante, que habló con la agencia AP bajo condición de anonimato por temor a ser blanco de las autoridades.

A las autoridades educativas les preocupa que los recientes esfuerzos para deportar a algunos estudiantes extranjeros desanimen a parte de ellos. A medida que el gobierno de Estados Unidos adopta una línea más dura en materia de inmigración, recorta los fondos federales para investigación y empieza a vigilar el activismo en los campus, los estudiantes se preguntan si podrán obtener visados, viajar libremente, investigar o incluso expresar su opinión.

"Tiene un efecto amedrentador", dijo a AP Clay Harmon, director ejecutivo de AIRC, una organización dedicada a la captación y matriculación de estudiantes internacionales.

"Aunque ahora mismo no haya consecuencias directas ni limitaciones directas, todo esto produce de forma acumulativa la impresión de que Estados Unidos no acoge, no está abierto (a las opiniones) o que puedes correr algún tipo de peligro o riesgo si vienes a Estados Unidos", consideró.

El consenso entre las agencias de India que se encargan de ayudar con los trámites estudiantiles de los extranjeros fue que muchos menos estudiantes de ese país están interesados en las universidades estadounidenses que en los últimos años, dijo Harmon. Algunos estudiantes esperan para ver cómo se desarrollan los cambios políticos, mientras que otros ya han aplazado ofertas de admisión para el otoño de 2025, dijo.

Estudiantes extranjeros traen beneficios económicos a las universidades en EEUU

Las redes sociales estudiantiles son activas y las noticias sobre acontecimientos relacionados con la inmigración en Estados Unidos, como una propuesta republicana para impedir que los estudiantes chinos estudien en Estados Unidos, se propagan rápidamente.

Estudiantes de Canadá, China, India y otros países han buscado respuestas y consejos en Reddit y otras redes sociales, preguntándose si seguir adelante con sus planes en Estados Unidos o elegir una universidad en el Reino Unido, Alemania o cualquier otro lugar de Europa.

Los estudiantes internacionales son codiciados como antídoto contra el descenso de la matrícula nacional y como fuente de ingresos por el pago de matrículas a precio completo en las universidades.

En el curso académico 2023-2024, 1.1 millones de estudiantes internacionales en facultades y universidades estadounidenses contribuyeron a la economía del país con 43,800 millones de dólares, la cifra más alta de la historia, y respaldaron más de 378,000 puestos de trabajo, según datos publicados por NAFSA, una agencia que promueve la educación internacional.

Según Fanta Aw, directora de NAFSA, los estudiantes internacionales de posgrado también desempeñan un papel importante en el avance de la investigación.

Aw señaló que las universidades deben esforzarse por recordar a los futuros estudiantes que detenciones como las de un activista propalestino de la Universidad de Columbia y, más recientemente, la de un académico de la Universidad de Georgetown, siguen sin ser la norma, a pesar de la atención que reciben.

"Tenemos estudiantes internacionales en muchas universidades", dijo, y la cobertura informativa se ha centrado en las consecuencias para los estudiantes internacionales en solo un par de universidades. "Así que también tenemos que poner en perspectiva el hecho de que la gran mayoría de los estudiantes están en universidades en las que no nos estamos enterando de nada", agregó.

La respuesta de las universidades ante las medidas de Trump

Los mensajes de las universidades sobre el cambiante clima político han sido distintos. Algunas, como la Universidad Northeastern de Boston, han respondido a las directivas de Trump con páginas web para mantener informados a los estudiantes actuales y futuros. "Nuestra comunidad global seguirá siendo un lugar acogedor para los estudiantes admitidos de todos los rincones del mundo", dijo la portavoz Renata Nyul por correo electrónico.

Otros han ido más lejos. Bunker Hill Community College de Boston ha suspendido sus programas de estudios en el extranjero, de una o dos semanas de duración, aludiendo a posibles restricciones de viaje. Los administradores de la Escuela de Periodismo de Columbia han advertido a los estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses sobre su vulnerabilidad a la detención o deportación.

La Universidad de Brown ha aconsejado a los estudiantes y al personal internacional, incluidos los titulares de visados y los residentes permanentes, que pospongan sus viajes después de que una profesora de Brown fuera deportada al Líbano a pesar de tener un visado estadounidense. Funcionarios de Seguridad Nacional declararon posteriormente que la profesora "admitió abiertamente" haber apoyado a un dirigente de Hezbollah y haber asistido a su funeral.

