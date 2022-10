Por años cultivaron para otros, pero ahora producen en sus propias tierras y dan trabajo a más mexicanos

Los esposos cuentan que para tener su propia cosecha han hecho sacrificios por años. El mayor: la familia. "No puedes estar todo el tiempo con tus hijos, no puedes ir a los eventos de tus hijos porque estás haciendo los cimientos de algo que quieres que crezca", señala él. "Sacrificamos tiempo con mis hijos, de salir a pasear, de comprarles algo. Para nosotros no ha habido fines de semana porque el trabajo no lo permite", lamenta ella. Ese tiempo no lo tuvieron cuando eran empleados y tampoco lo tienen ahora.