La advertencia y petición de Trump a las empresas extranjeras tras redada en la planta de Hyundai en Georgia

Video Revelan nuevas imágenes de mega redada de ICE en fábrica Hyundai en Georgia que dejó 475 detenidos

El presidente Donald Trump advirtió a las empresas extranjeras que deben obedecer la ley estadounidense después de que las autoridades migratorias arrestaran a unas 475 personas, incluidos trabajadores surcoreanos, en una planta de baterías de Hyundai-LG en construcción en el estado sureño de Georgia.

Las detenciones se produjeron en una redada realizada por las autoridades de EEUU el jueves, durante la mayor operación en un solo sitio llevada a cabo hasta ahora bajo la campaña nacional antimigrante de Trump.

“Por favor, respeten las leyes de inmigración de nuestra Nación”, publicó el presidente en redes sociales el domingo. “ Sus inversiones son bienvenidas, y los animamos a traer de manera LEGAL a su gente tan inteligente... Lo que pedimos a cambio es que contraten y formen a trabajadores estadounidenses”, agregó.

Las imágenes de la redada mostraban a trabajadores detenidos, esposados y con cadenas en los tobillos, siendo subidos a un autobús.

Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, dijo a periodistas que la redada se centró en “prácticas laborales ilegales en este enorme sitio de construcción de 100 acres”.

LG Energy Solution informó que 47 de sus empleados fueron arrestados —46 surcoreanos y un indonesio—. La compañía también señaló que alrededor de 250 de los detenidos se cree que trabajaban para su contratista, y la mayoría de ellos eran surcoreanos.

Hyundai afirmó que ninguno de los arrestados es empleado suyo.



A nivel interno, Trump ha prometido reactivar el sector manufacturero estadounidense, al tiempo que se compromete a deportar a millones de migrantes indocumentados.

Aunque el domingo instó a los inversionistas a cumplir con la ley, el presidente pareció reconocer una carencia de habilidades en la mano de obra nacional.

“ICE actuó bien porque ellos estaban aquí ilegalmente”, dijo sobre la redada de la Oficina de Inmigración y Aduanas, que ha tensado las relaciones con Corea del Sur. “Pero sí tenemos que resolver algo para que traigamos refuerzos y nuestra gente pueda ser capacitada y hacerlo por sí misma”, agregó.

Con cientos de detenidos, la magnitud de la redada en Georgia marca una diferencia respecto a operaciones en otros lugares. En Los Ángeles, agentes migratorios han realizado repetidas redadas en pequeños negocios, apuntando a ferreterías, restaurantes, autolavados y vendedores ambulantes.

La respuesta de Corea del Sur, un aliado clave de EEUU

Seúl informó el domingo que las negociaciones para lograr la liberación de los trabajadores detenidos habían concluido y que pronto serían liberados y repatriados.

“La prioridad inmediata ahora es la pronta liberación tanto de nuestros empleados de LG Energy Solution como de los de nuestras empresas asociadas”, declaró a la prensa el directivo Kim Ki-soo antes de abordar un avión rumbo a Georgia.

Además de ser un aliado clave de seguridad en la región del Pacífico, Corea del Sur es la cuarta mayor economía de Asia y un importante productor de automóviles y electrónica, con múltiples plantas en Estados Unidos.

Seúl ha atendido los reiterados llamados de Trump a la inversión global en empresas estadounidenses durante sus negociaciones arancelarias con países de todo el mundo.

El mes pasado, pocas horas después de que el presidente surcoreano Lee Jae-myung se reuniera con Trump en Washington, Korean Air anunció la compra de 100 aviones Boeing, firmando el mayor acuerdo en la historia de la aviación surcoreana. Seúl también prometió 350,000 millones de dólares en inversión en EEUU en julio.

Y Corea del Sur logró un acuerdo para un arancel del 15% en sus exportaciones a Estados Unidos, significativamente menor al 25% que Trump había amenazado con imponer anteriormente.

