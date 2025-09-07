Corea del Sur dice que EEUU liberará a los trabajadores detenidos en la planta de Hyundai en Georgia

Más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos tras una masiva redada migratoria en una planta de Hyundai en Georgia serán liberados y repatriados, anunció este domingo el gobierno de Corea del Sur.

Kang Hoon-sik, jefe de gabinete del presidente Lee Jae Myung, dijo que Corea del Sur y Estados Unidos finalizaron las negociaciones para la liberación de los trabajadores. Explicó que Corea del Sur planea enviar un avión chárter para repatriarlos tan pronto como se completen los trámites administrativos restantes.

Las autoridades migratorias estadounidenses informaron el viernes que detuvieron a 475 personas, la mayoría de ellas ciudadanos surcoreanos, cuando cientos de agentes federales allanaron el extenso complejo de fabricación de Hyundai en Georgia, donde la automotriz coreana produce vehículos eléctricos. Los agentes se enfocaron en una planta aún en construcción en la que Hyundai se ha asociado con LG Energy Solution para fabricar baterías que alimentan los vehículos eléctricos.

El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, confirmó que más de 300 surcoreanos estaban entre los detenidos.

La operación es la más reciente de una larga serie de redadas laborales realizadas como parte de la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump. Sin embargo, la del jueves fue especialmente llamativa por su magnitud y porque funcionarios estatales han considerado desde hace tiempo a esa planta como el mayor proyecto de desarrollo económico de Georgia.

Corea del Sur, un aliado clave de EEUU

La redada ha sorprendido a muchos en Corea del Sur, dado que el país es un aliado clave de Estados Unidos. En julio acordó comprar 100,000 millones de dólares en energía estadounidense e invertir 350,000 millones de dólares en Estados Unidos a cambio de una reducción en las tarifas aduaneras. Hace unas dos semanas, el presidente Donald Trump y Lee celebraron su primera cumbre en Washington.

Lee pidió “una respuesta total” a la redada, señalando que los derechos de los ciudadanos surcoreanos y las actividades económicas de las empresas surcoreanas no deben ser injustamente vulnerados durante los procedimientos de aplicación de la ley en Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores surcoreano, por separado, emitió un comunicado para expresar su “preocupación y pesar” por el caso y envió diplomáticos al lugar.

Un video difundido este sábado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mostró una caravana de vehículos llegando al sitio y luego a agentes federales ordenando a los trabajadores formar filas en el exterior. A algunos detenidos se les ordenó poner las manos contra un autobús mientras eran revisados y luego encadenados de manos, tobillos y cintura.

Muchos de los detenidos fueron trasladados a un centro de detención de inmigración en Folkston, Georgia, cerca de la frontera con Florida. Ninguno ha sido acusado aún de delitos, informó Steven Schrank, agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, durante una conferencia de prensa el viernes, añadiendo en ese momento que la investigación sigue en curso.

Según Schrank, algunos de los trabajadores detenidos habían cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos, mientras que otros habían ingresado legalmente pero tenían sus visas vencidas o lo habían hecho bajo un programa de exención de visado que les prohibía trabajar.

Kang, jefe de gabinete presidencial surcoreano, indicó que Corea del Sur impulsará la revisión y mejora de los sistemas de visado para quienes viajen a Estados Unidos en viajes de negocios relacionados con proyectos de inversión.

