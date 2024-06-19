Ascienden a cuatro los muertos en México por las fuertes lluvias asociadas a la tormenta Alberto

Video Inundaciones severas y deslaves en México a pocas horas de que la tormenta tropical Alberto toque tierra

Cuatro personas murieron por los efectos de la tormenta Alberto, que fue degradada a depresión tropical tras tocar tierra este jueves en el norte de México, informaron las autoridades.

Las víctimas fueron tres menores de edad y un adulto, que murieron en distintos hechos en el estado de Nuevo León, según los reportes de autoridades locales y del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Además, nueve personas fueron rescatadas de sus viviendas tras el desbordamiento de una represa en la población de Santa Catarina, reportó este jueves Protección Civil.

La tormenta Alberto provocó intensas precipitaciones el miércoles, y en la madrugada de este jueves tocó tierra cerca de la ciudad de Tampico, en Tamaulipas, para posteriormente degradarse a depresión tropical.

¿Qué se sabe de las cuatro personas que murieron a causa de la tormenta tropical Alberto?

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó la muerte de tres niños derivada de las lluvias torrenciales caídas sobre este estado del norte del país.

Dos menores de 12 años fallecieron tras recibir una descarga eléctrica cuando salieron en bicicleta y tocaron un poste con cables de luz expuestos bajo la fuerte lluvia en el municipio de Allende.

Por otro lado, un adolescente de 16 años murió ahogado en el río La Silla, al sur de la ciudad de Monterrey, cuando entró al agua para recuperar un balón con el que jugaba.

Según testigos, uno de sus amigos logró sacarlo del agua, pero ya no pudieron hacer nada por él. Rescatistas de la Cruz Roja intentaron la reanimación cardiopulmonar para tratar sin éxito de mantener con vida al menor.

Un adulto también falleció en la madrugada de este jueves por una descarga en la localidad de El Carmen mientras intentaba hacer una reparación eléctrica en su domicilio, detalló un balance de Protección Civil.

Alberto toca tierra en México

El Servicio Meteorológico Nacional de EEUU (NWS) confirmó en su boletín de las 8:00 pm que la tormenta Alberto ya se adentraba en territorio mexicano tras tocar tierra por la zona de Tampico, Tamaulipas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de México era de "lluvias intensas con puntuales torrenciales" para el estado de Nuevo León y el norte de Tamaulipas.

De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan vientos máximos sostenidos de 34 millas por hora y se pronostica que el fenómeno Alberto aún ocasione lluvias fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y otros estados como Coahuila, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, dice el reporte.

Se espera que la región siga siendo afectada por la presencia de la tormenta este jueves y el viernes.

¿Qué medidas de seguridad se tomaron frente a la tormenta Alberto?

El gobierno mexicano habilitó más de 6,000 refugios temporales en 12 estados del país para "buscar albergue con familiares o amigos" en caso de vivir en una zona de riesgo.

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó más de 5,000 soldados y agentes de la Guardia Nacional como parte de los planes de auxilio a la población en caso de emergencia en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

El gobierno de Nuevo León, por su parte, suspendió las clases en las escuelas desde la tarde desde el miércoles y, al menos, hasta el próximo viernes. También fueron suspendidos los servicios de metro y transporte público en Monterrey desde la noche del miércoles hasta el mediodía del jueves, después que ya haya pasado Alberto.

El impacto de Alberto en Texas

Aunque la trayectoria de Alberto la llevó directamente hacia territorio mexicano, las lluvias también se sintieron con intensidad en la ciudad de Corpus Christi y varias playas de la costa de Texas, donde se registraron algunas inundaciones.

El NWS dijo que el principal peligro para la costa sur de Texas son las inundaciones causadas por el exceso de lluvia. La madrugada de este jueves, el NWS dijo que "es probable que se produzcan inundaciones costeras moderadas en gran parte de la costa de Texas este jueves". Es posible que se produzcan tornados o trombas marinas.

Las áreas a lo largo de la costa de Texas sufrieron algunas inundaciones de carreteras y peligrosas corrientes de resaca el miércoles, y se observaron trombas marinas en alta mar.

