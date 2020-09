Tras la muerte de su pequeño de 3 años, una familia hispana demanda a la compañía automotriz del auto que lo atropelló

Sin embargo, Fiat-Chrysler Automobiles, el fabricante de automóviles del Dodge Charger SRT Hellcat negó su responsabilidad en este caso, aduciendo que la compañía no era propietaria del Charger en el momento del accidente.

Un millonario acuerdo

“ No hay precio comparado al valor de mi hijo. Lo queremos todos los días es tener a nuestro hijo a nuestro lado. Ha sido muy difícil estar en el lugar donde pasó todo, mi único deseo era ver a mi hijo crecer e ir a la escuela todos los días, pero eso es algo que ya nunca jamás voy a poder hacer”, dijo la madre del menor.

"No hay nada peor que ver la pérdida de un niño"

"Como padre de dos niños preciosos, no podía imaginar el dolor y el sufrimiento de perder a un hijo. A lo largo de mi carrera, he sido testigo de muchas cosas horribles, pero no hay nada peor que ver la pérdida de un niño pequeño y observar a sus padres de rodillas llorando y orando por su niño pequeño", dijo Champion.