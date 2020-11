"Los inmigrantes no somos caricaturas": primera escritora indocumentada nominada a los National Book Awards

Karla Cornejo Villavicencio es la primera inmigrante indocumentada que ha sido seleccionada como finalista de los National Book Awards.

Desde su casa en Connecticut, la escritora nacida en Ecuador hace 31 años, conversó con Univision Noticias sobre su libro The Undocumented Americans (Los Estadounidenses Indocumentados), una obra que más que documental resulta íntima.

Para esta egresada de la carrera de Historia y Literatura Americana de la Universidad de Harvard, llegada a Estados Unidos a los 5 años, su familia es quien le enseñó el amor por los libros y la confianza en que podía seguir el camino que ella decidiera en la vida. “Sueña lo más alto posible, lo vas a lograr”, le dijo alguna vez su madre.

Aquellas palabras hoy parecen tener un significado especial porque esta noche la National Book Foundation dará a conocer a los ganadores del premio en su edición 2020, a la que Cornejo Villavicencio, quien escribe sobre inmigración desde hace varios años, está nominada.

Hace poco, Karla Cornejo Villavicencio dejó de ser indocumentada cuando recibió su tarjeta de residencia, lo que le permite vivir de manera legal en el país.

Univision Noticias: ¿Cómo surge el proyecto The Undocumented Americans?

Karla Cornejo Villavicencio: Después de graduarme en el 2011 todavía no existía DACA. Yo quería escribir, pero no había manera de hacer dinero escribiendo. Yo pensé que tenía que ir a trabajar en restaurantes con mi papá. La única opción que yo tenía era ir a sacar mi doctorado porque con mi doctorado yo podía ir a estas escuelas prestigiosas donde podía tener seguro médico. Yo vivo con enfermedades mentales, soy alguien que habla abiertamente sobre la depresión, la ansiedad, necesito cuidado médico, eso era una prioridad. Fue cuando decidí venir a Yale a estudiar estudios americanos donde mi enfoque supuestamente iba a ser escribir sobre música, sobre narcotráfico, sobre inmigración

Yo leí muchos libros sobre migrantes, leí ficción, he visto películas, leí libros de historia, libros de sociología. Leí estos libros y aprendí mucho, no quiero quitar respeto a las personas que han contribuido. Pero en la mayoría de estos libros yo no podía ver a mis papás o a mi comunidad, porque la manera en que representan a migrantes es a través de personas que son eternamente víctimas, personas que lo único que saben hacer es trabajar, están con la cabeza baja trabajando, humildes, con las manos con callos, que lo único que quieren es que sus hijos saquen un diploma y los niños lo único que quieren es sacar un diploma y ahí se termina la historia.

Esto no fue la historia de mi familia o de las familias que yo conozco. Cuando ganó Trump en 2016, en gran parte bajo toda esta retórica antimigratoria, supe que yo podía usar mi voz para contar una historia diferente. La mañana después de la elección le escribí a mi representante y le dije que yo tenía que escribir un libro.

Univision Noticias: ¿Desde dónde está narrado The Undocumented Americans?

Karla Cornejo Villavicencio: Es un viaje alrededor de diferentes ciudades de Estados Unidos mientras estaba en DACA. En él entrevisto a diferentes inmigrantes indocumentados, algunos son residentes permanentes, algunos tienen hijos que son Dreamers, algunos tienen hijos ciudadanos, algunos son jornaleros, otras son amas de casa, otros son activistas, personas que hacen limpieza, trabajan en restaurantes. Son personas normales, no son personas extraordinarias, no son héroes, son personas comunes y corrientes. No me enfoqué en Dreamers, generalmente en personas mayores de 45 años.

No es periodismo, yo cuento mi historia y la historia de mi familia. Cuento esto como parte de una sola historia, es mi voz. Cuento: hoy fui y conocí a estas personas y mi relación con ellas. Yo les explico a los americanos que a veces no entienden que cuando uno hace entrevistas con estas personas me vieron como su hija, como su nieta; yo los vi como mis padres. Fue inmediatamente como una relación íntima y eso fue difícil para mí, pero eso fue lo que le dio una intimidad especial al libro.

No lo hice por un efecto literario, lo hice porque yo de verdad tenía miedo en el 2016 por lo que iba a pasar con los inmigrantes. Como hija de inmigrantes yo quiero ayudar a mis papás, yo pienso que puedo salvar a mis papás. En ese entonces yo pensé que podía salvar a todos los inmigrantes. Los lectores pueden leer en el libro ese miedo y esa desesperación que yo tengo para todo.

Una persona no puede salvar a todos. Lo que yo sí puedo comunicar a los lectores americanos es que nosotros no somos caricaturas y no somos animales. Somos una comunidad que nos queremos mucho, los unos a los otros y eso es lo que han podido ver los americanos.

Univision Noticias: ¿Cómo viviste tú, como inmigrante sin papeles, estos cuatro años de gobierno de Donald Trump?

Karla Cornejo Villavicencio: Lo que ha estado pasando estos últimos cuatro años es un intento de genocidio. Lo que busqué con este libro es decirle a la gente que nosotros (los latinos) nos podemos apoyar a nosotros mismos.

Univision Noticias: ¿Crees que tu trabajo ayudó de alguna manera a crear una consciencia sobre el voto, sobre todo del voto latino en las pasadas elecciones?

Karla Cornejo Villavicencio: Creo que no solo el voto latino, sino el voto estadounidense en sí. Creo que las personas deben votar por ellos mismos y por sus vecinos. Creo que la literatura nos ayuda a poder imaginarnos en los zapatos del otro. Con este libro creo que he podido ayudar a que los estadounidenses se imaginen las vidas de los indocumentados y no vernos como caricaturas sino vernos como seres humanos reales, complicados, complejos, pero dignos.

Creo que cuando el arte existe es imposible que exista desatino.

Univision Noticias: ¿Cómo ha sido la recibido 'The Undocumented Americans' entre la comunidad latina y la nominación a los National Book Awards?

Karla Cornejo Villavicencio: El éxito del libro lo debo a los latinos, a los inmigrantes, a los hijos de los inmigrantes. Al principio nadie creía en este libro. Otra editorial que tenía este libro no lo quiso publicar porque dijeron que este libro estaba roto. La única persona que creía en él era yo misma. Eso es lo que quiero que sepan todos los artistas jóvenes latinos, hijos de inmigrantes, que uno tiene que apostar por uno mismo.

Yo supe que este libro era especial, pero nadie lo creía. Fue cuando los latinos empezaron a leer este libro, ellos dijeron ‘este es el libro que hemos estado esperando’. Su éxito fue muy lento. Simplemente fue una persona hablándole a otro latino sobre el libro. Fue lento, pero las instituciones americanas no pudieron ignorarlo. Lo que me enseñaron estos cuatro años es el poder de la comunidad.

Hemos aprendido durante la pandemia que el gobierno no nos va a ayudar, que quienes tenemos que ayudarnos somos nosotros, las organizaciones de ayuda mutua.

Univision Noticias: ¿Independiente del resultado esta noche del National Book Awards, hacia dónde quieres ir con tu literatura; cuáles son tus sueños?

Karla Cornejo Villavicencio: Tengo dos o tres proyectos de libros que están en camino. Pero mi meta es ser una voz en el arte inmigrante.

Siempre hablamos de los papeles. Mis papás no tienen papeles, y nunca los van a tener, pero yo llevo el apellido de ambos y yo sé que cuando ellos mueran no van a dejar papeles, pero van a dejar sus apellidos en muchas bibliotecas y muchas librerías alrededor de este país.

