Contrario a lo que dicen algunos reportes, estudios indican que ganar la lotería suele tener efectos positivos y duraderos

Ganar un premio gordo de la lotería puede cambiar la vida de una persona de una manera significativa, ya que proporciona seguridad financiera y una garantía contra acontecimientos adversos como enfermedades catastróficas o la pérdida del empleo.

A pesar de múltiples reportes que indican que una mayoría importante de ganadores de lotería caen en bancarrota pocos años después de cobrar sus premios, varios estudios muestran lo contrario: que los ganadores de un premio mayor normalmente llevan vidas satisfactorias y no suelen desperdiciar su nueva riqueza.

¿El 70% de los ganadores de la lotería realmente terminan quebrados?

Una estadística atribuida al Fondo Nacional de Educación Financiera (NEFE) y difundida ampliamente a través de las últimas dos décadas, indica que el 70% de los ganadores de premios de lotería terminan en bancarrota.

Dicha estadística surgió en un seminario convocado por el NEFE en 2001 con expertos de varias disciplinas, incluidas la psicología, la planificación financiera y otros campos, donde se discutió el impacto que tienen las ganancias financieras inesperadas en la vida de las personas.

Según el NEFE, se cree que un participante afirmó la estadística de forma independiente y sin la verificación del organismo, y desde entonces ha sido repetida y tomada como cierta, al punto en que se vió obligado a emitir una aclaratoria.

“ Esta estadística no está respaldada por investigaciones de NEFE ni puede ser confirmada por la organización. Informes frecuentes, sin la validación de NEFE, han permitido que esta “estadística” sobreviva en línea a perpetuidad” dijo la institución en una declaración en su sitio web de 2018, la cual aún se mantiene en línea.

Ganar un premio gordo de lotería normalmente tiene efectos positivos en la vida de las personas

Según un estudio de la Universidad de Warwick y la Universidad de Zurich de 2019 hecho con datos acumulados durante 15 años de 617 hogares alemanes que ganaron una cantidad sustancial en la lotería durante el período del estudio, ganar la lotería mejora la sensación de satisfacción general con la vida de los ganadores. Cuanto más alto fue el premio, mayor fue el efecto positivo.

Otro estudio, de la Universidad de Estocolmo, la Escuela de Economía de Estocolmo y la Universidad de Nueva York de 2020, con datos de 3,000 ganadores de la lotería sueca sobre su bienestar psicológico entre 5 y 22 años después de ganar la lotería, concluyó que los ganadores de la lotería experimentaron "aumentos sostenidos en la satisfacción general con la vida".

Según el estudio, estos efectos persistieron durante más de una década y no mostraron evidencia de disiparse con el tiempo y los investigadores dijeron no haber encontrado evidencia de que los ganadores desperdiciaran su nueva riqueza en compras extravagantes.

Aunque la mayoría permaneció en sus empleos, sí tendieron a trabajar menos y usar más tiempo libre mejorando su sensación de bienestar general.

Estos dos estudios confirman que en general ganar la lotería es normalmente un acontecimiento positivo en la vida de las personas y que las historias sobre vidas arruinadas después de ganar la lotería no son representativas de las experiencias de la mayoría de los ganadores.

Según los estudios, las ganancias inesperadas de dinero están asociadas con una mayor sensación de satisfacción y bienestar de las personas que las reciben.