¿Por qué usuarios de Chase podían retirar grandes cantidades de dinero (que no tenían) de sus cuentas de banco?

Video Reto Economía: Te explicamos cómo puedes reducir la deuda de tu vivienda y ahorrar miles de dólares

Chase alertó a sus usuarios que podrían incurrir en un fraude bancario luego de que en la popular aplicación de videos TikTok algunos usuarios alertaran de un supuesto fallo en el sistema del banco , que permitía depositar cheques sin fondos de grandes cantidades y luego retirar pequeñas sumas de dinero de la cuenta desde un cajero automático.

El banco recalcó en un comunicado que tomará medidas contra aquellos cuentahabientes que retiraron de cajeros automáticos las grandes sumas de dinero e hizo un llamado a otros clientes a no intentar hacerlo.

“Estamos conscientes de este incidente y ya se ha abordado”, comentó Chase en un comunicado difundido en varios medios. “Independientemente de lo que se vea en Internet, depositar un cheque fraudulento y retirar los fondos de su cuenta es fraude, simple y llanamente”, dice el documento.

El banco comentó a CNN que además de ser fraude, retirar dinero de esa manera es un delito penal.

“El problema es que esto no es más que una forma de fraude con cheques, un delito penal”, dijo Chase en un comunicado al medio.

¿Por qué la gente podía retirar grandes cantidades de dinero del banco Chase?

Todo comenzó durante el fin de semana que se viralizaron varios videos de gente depositando los cheques con grandes sumas a través de la banca en línea y después retirando una cantidad menor en un cajero automático.

Los usuarios que realizaron este fraude aseguraban que se trataba de una falla en el sistema del banco Chase, pero en realidad se debe a que existe una norma bancaria que permite a los usuarios que depositan cheques disponer de una parte de su dinero antes de que se cobre el total.

En el caso de los videos virales, los usuarios emitían cheques por cantidades obscenas de dinero y luego retiraban todo lo que podían antes de que el cheque fuera rebotado por no tener fondos.

¿Qué consecuencias habrá para las personas que realizaron el ‘Chase Money Glitch’?

El banco aún no ha informado el número de clientes que realizaron este tipo de fraude, y tampoco dio detalles sobre la suma total que fue retirada a través de los cheques sin fondos.

Y aunque tampoco informó sobre las acciones legales en contra de los cuentahabientes, al menos dos de los usuarios que realizaron esta estafa compartieron en un video en TikTok los balances de sus cuentas que tenían cantidades negativas, es decir, que ahora deben ese dinero al banco.

Mientras que las cuentas bancarias de otros usuarios fueron congeladas tras hacer numerosos retiros en los cajeros automáticos.

“Es sentido común, cualquier falla que creas que puede darte dinero gratis en cualquier institución financiera, siempre que las cosas vuelvan a la normalidad… el banco va a congelar tu cuenta, porque no solo eres un idiota, eres un criminal”, dijo en un video un usuario de TikTok que alertaba a la gente de no realizar esta estafa al banco.

Austen Allred, director general del Bloom Institute of Technology, alertó desde que surgió la tendencia, llamándola “fraude de cheques” y criticando a TikTok por popularizar estafas criminales comunes como trucos de vida.

“Parece que por cada tipo de fraude que existe hay un influencer de TikTok que lo acaba de descubrir y cree que es infalible”, escribió en X (antes Twitter).

