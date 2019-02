Este pueblo mexicano se quedará sin guardería con el polémico recorte de presupuesto anunciado por AMLO

Pepito forma parte del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), a cargo de la Secretaría del Bienestar, que fue creado para ayudar a padres que trabajan o estudian, con ingresos por hogar que no rebasan la línea de bienestar y que no tienen acceso a servicios de seguridad social.

680 dólares para mantener a una familia de 4



“Desafortunadamente yo no tengo mamá ni papá. Mis hermanas tienen hijos y viven lejos de aquí. Pagar a una persona particular me salía muy caro, me cobraba 800 pesos (41 dólares) a la semana. Prácticamente era trabajar para pagarle a quien cuidara a mi hija. Recurrí a la estancia porque me cobraran 500 pesos al mes (25 dólares) y le daban desayuno y comida”.