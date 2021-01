Tenían que usar las vacunas porque se dañarían y fueron de auto en auto inoculando a la gente

Weber contó al diario The Washington Post que en ese momento llevaban con ellos seis jeringas preparadas con el compuesto de la vacuna del laboratorio Moderna, que, al igual que la versión de Pfizer, debe usarse dentro de las seis horas posteriores a su extracción del almacenamiento bajo cero.

Al ver que el tránsito no volvía a fluir, Weber tuvo una idea para no desperdiciar las dosis: si no podía llegar a la clínica donde los esperaban a tiempo, podía llevar la clínica a otros seis conductores que, como ellos, se encontraban varados en la carretera.