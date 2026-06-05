Departamento de Seguridad Nacional Un periodista estadounidense se declara culpable de ser agente ilegal del gobierno chino El departamento de Justicia afirma que un periodista estadounidense se declaró culpable de actuar como agente ilegal para el gobierno chino. Thomas Pauken II fue detenido en febrero tras llegar a Washington procedente de China. Según la declaración jurada, se reunió con una persona que había solicitado un puesto en la administración Trump y le ofreció una tarjeta SIM y 10,000 dólares para que redactara informes destinados al presidente chino, Xi Jinping. Pauken será sentenciado el 1 de septiembre y enfrenta hasta 10 años de cárcel

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Un periodista estadounidense que vive en China desde 2010 y ha trabajado para varios medios de comunicación estatales de ese país se declaró culpable el jueves ante un tribunal de Estados Unidos de actuar como agente ilegal del Gobierno chino, según informó el Departamento de Justicia.

Thomas Pauken II será sentenciado el 1 de septiembre en un tribunal federal de distrito y enfrenta hasta 10 años de cárcel, dijo el departamento. Escribe bajo el nombre de Tom McGregor para distanciarse de su padre, quien tiene el mismo nombre, fue presidente del Partido Republicano de Texas en la década de 1990 y se postuló para gobernador hace más de una década.

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Este es el último de una serie de casos que el gobierno federal ha presentado contra personas sospechosas de trabajar para el gobierno chino sin la debida divulgación.

Eileen Wang, exalcaldesa de Arcadia, California, acordó en mayo declararse culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino. Se le acusó de cumplir las órdenes de funcionarios chinos, lo que incluía compartir artículos favorables a Pekín.

Linda Sun, exasesora de gobernadores de Nueva York, fue acusada de vender su influencia al gobierno chino. Sun se declaró inocente de los cargos de no haberse registrado como agente de un gobierno extranjero, de conspirar con su esposo para lavar dinero y de ayudar a personas a cometer fraude de visas para ingresar ilegalmente a los EEUU. Un juicio celebrado en diciembre terminó en nulidad cuando un jurado federal no pudo llegar a un veredicto unánime.

Charles Burnham, el abogado defensor de Pauken, dijo en un comunicado que, al declararse culpable, Pauken "aceptó la responsabilidad de haber trabajado como agente de la República Popular China sin haber completado primero ciertos formularios requeridos por el gobierno de EEUU".

Burnham dijo que Pauken esperaba que su trabajo "promoviera las relaciones pacíficas y promoviera la causa de la libertad religiosa en China".

Pauken fue arrestado en febrero tras llegar a Washington desde China. Se reunió con alguien que había buscado un empleo en la administración Trump para proporcionarle una tarjeta SIM y ofrecerle 10,000 dólares a cambio de redactar informes que serían leídos por el presidente chino Xi Jinping, según la declaración jurada.

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Al parecer, se veía a sí mismo como un intermediario entre agentes chinos y "recursos humanos" que podían proporcionar información clasificada a Pekín, según la declaración jurada. Su abogado no respondió de inmediato a un mensaje en el que se le pedían comentarios.

Siete años con agentes chinos

Desde al menos 2019, Pauken había estado trabajando con agentes chinos, incluida "Cathy", de quien creía que trabajaba para el aparato de seguridad de China. Entre 2019 y 2025, Pauken recibió 100,000 dólares por los informes que proporcionó a Cathy, además de viajes pagados a los EEUU, según la declaración jurada. Cathy le dijo que los informes iban a ser leídos por Xi.

Pauken fue detenido por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando regresó a los Estados Unidos en enero de 2025. En entrevistas con agentes de la CBP y del FBI, Pauken afirmó que se iba a reunir con una persona que buscaba trabajo en la administración Trump y que le entregaría a esa persona un teléfono Samsung y una computadora portátil. Dijo que estaba "80% seguro" de que esa persona, si era contratada por la nueva administración, proporcionaría información clasificada a Pekín, según la declaración jurada.

Los agentes estadounidenses dejaron ir a Pauken y le indicaron que siguiera adelante con sus planes. El contacto de Pauken dijo en una entrevista que Pauken le pidió información de dominio público, pero también indicó que sus clientes en China solían pedir información más secreta. Esa persona indicó que no tenía intención de trabajar con Pauken, según la declaración jurada.

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Un año después, Pauken regresó a EEUU para hacerle otra propuesta a esta persona, con quien Pauken se había vuelto a poner en contacto por un posible acuerdo comercial de petróleo, según la declaración jurada. Se reunieron en un restaurante de Washington el 23 de febrero y nuevamente dos días después en un hotel, donde el FBI monitoreó la reunión.

Pauken le entregó a la persona una tarjeta SIM y le ofreció una bonificación de 10,000 dólares por proporcionarle a Cathy informes semanales que "influirían en la política y serían leídos por Xi Jinping", dice la declaración jurada.

Las verificaciones en la base de datos mostraron que Pauken no se registró bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros ni notificó al fiscal general de EEUU que actuaba como agente de China, dice la declaración jurada.