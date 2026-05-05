Iglesia y religión Un extraterrestre, dos hot dogs y Jesucristo caminando: los surrealistas ataques virales a la cienciología que se vuelven tendencia Lo llaman Scientology speedrunning y se ha convertido en trend viral. Consiste en completar una misión en el menor tiempo posible; en este caso, irrumpir en las sedes de la Cienciología, donde graban con su celular y disfrazados cómo es el interior de las iglesias mientras son perseguidos por los agentes de la seguridad



Video Él es Richard Rojas, sospechoso de arrollar bajo efectos de la droga a 23 personas en Times Square

Los jóvenes vestidos de extraterrestres, hot dogs y de Jesucristo subieron a TikTok su carrera en el interior del templo. Ocurría el pasado sábado en Los Ángeles, en el bulevar Hollywood. Aunque el video fue borrado acumuló millones de vistas.

Los jóvenes vestidos de extraterrestres, hot dogs y de Jesucristo subieron a TikTok su carrera en el interior del templo. Ocurría el pasado sábado en Los Ángeles, en el bulevar Hollywood. Aunque el video fue borrado acumuló millones de vistas.

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Los portavoces de la iglesia han denunciado en un comunicado que “fue un acto coordinado que incluyó entrada forzada, daño a la propiedad y agresión física dentro de un lugar de culto”. Por eso, han tomado medidas como quitar todas las manijas de las puertas exteriores de las puertas por seguridad.

La institución asegura que los asaltantes hirieron a un miembro del personal que requirió atención médica y que otro trabajador recibió insultos de carácter racial.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el suceso está siendo investigado como un posible delito de odio. Además, informan de que no fue el único asalto y que respondieron a varios incidentes en el último mes.

Un espectáculo similar se produjo también en Manhattan, donde otro grupo de jóvenes forzó la entrada a la Iglesia de la Cienciología en la calle 46 Oeste de Nueva York, mientras se celebraba un seminario.

La puerta estaba cerrada y tuvieron que romper la cerradura para poder entrar. Aunque los aspirantes lograron huir tras irrumpir en la sede y ninguno de ellos resultó detenido.

Otro de los videos que más visualizaciones obtuvo muestra a un grupo de personas con enanismo que logró saltarse el cordón de seguridad también en las sedes de la cienciología de Hollywood.

Iban vestidos con ropa militar y casco y portaban pancartas que recogían algunas de las ideas fundamentales de la cienciología. En las imágenes se ve cómo sobrepasan a la mujer de la seguridad del edificio que intentaba frenar su entrada. La baja estatura de los asaltantes les permitió pasar bajo los brazos de la vigilante.

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Las policías de San Diego y Vancouver (Canadá) lograron frustrar iniciativas similares en sus respectivos estados. La canadiense había congregado a cerca de 300 jóvenes y uno de ellos resultó arrestado aunque fue puesto en libertad sin cargos.

Mientras, la Cienciología refuerza su seguridad frente a estos peculiares ataques difundidos en redes que no son los únicos que han amenazado a la institución.