Una jueza suspende al padre de Britney Spears como tutor de su patrimonio

Hasta ahora, la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles ha podido actuar más como cuidadora que como dictadora en el caso, pero en una audiencia potencialmente fundamental el miércoles por la tarde, se verá presionada para tomar decisiones importantes sobre si mantener al padre de Spears como su curador o si poner fin a la curatela por completo.

Horas antes de la audiencia, se cerró a los vehículos una calle importante fuera del tribunal, lo que permitió que unos 100 partidarios de Spears marcharan y organizaran una manifestación en la que gritaban "¡Oye, oye, ho, ho, la tutela tiene que desaparecer!" y otros cánticos a favor de Britney. A medida que la multitud crecía, los fanáticos cantaron los éxitos de Spears "Toxic" y "Baby One More Time", y los oradores describieron las tutelas abusivas que habían afectado a sus familias.

"Estamos haciendo historia en este momento", dijo Martino Odeh, de 27 años, quien viajó desde Phoenix para estar en el juzgado. "Y el hecho de que podríamos cambiar la vida de una estrella del pop, a quien le han robado sus derechos durante 13 años". , está loco. Es monumental ".

"Esperamos un gran cambio hoy", dijo Odeh.

El abogado de Spears, Mathew Rosengart, ha estado presionando agresivamente por la destitución de su padre, James Spears, desde momentos después de que Penny le permitió contratar a Rosengart en julio. Penny negó la solicitud de Rosengart de una audiencia de emergencia sobre el tema y le dijo al abogado que podía esperar hasta el miércoles.

Y en un cambio importante, James Spears, quien buscó la tutela por primera vez en 2008 y ha sido su supervisor principal, ha presentado una petición para ponerle fin por completo. Instó al juez a tomar una decisión sobre el tema el miércoles y hacer que las preguntas sobre su estado sean discutibles.

Britney Spears y Rosengart dijeron en una presentación posterior que están de acuerdo con su padre en que la tutela debería terminar, lo que marca la primera vez que pide que se ponga fin al acuerdo en documentos judiciales.

Sin embargo, enfatizaron que es más importante para ella que su padre sea destituido, calificándolo como un primer paso necesario hacia su libertad y "poner fin a la pesadilla kafkiana que se le impuso".

Rosengart dijo en otra presentación esta semana que James Spears "cruzó líneas insondables" al participar en la vigilancia ilegal de ella, incluidas las comunicaciones con su abogado, como se informa en "Controlling Britney Spears", un documental de The New York Times y la cadena FX. uno de los dos documentales de duelo lanzados la víspera de la audiencia.

Britney Spears también estaba comprometida con su novio de toda la vida, Sam Asghari, a principios de este mes, lo que significa armar un acuerdo prenupcial en el que su padre no debería participar, según sus documentos judiciales.

James Spears en 2019 se hizo a un lado como el llamado curador de la persona de su hija, con control sobre sus decisiones de vida, manteniendo solo su papel como curador de su patrimonio, con control sobre sus finanzas. Él y sus abogados han dicho que eso hace que muchas de las quejas de su hija sobre su control sobre su vida carezcan de sentido.

Jodi Montgomery, una profesional designada por el tribunal, ahora actúa como curadora de la persona de Britney Spears, y Rosengart dijo en documentos judiciales que Montgomery también consiente en poner fin a la tutela siempre que se pueda hacer de manera segura y sin problemas.

No está claro si Britney Spears participará en la audiencia del miércoles. En dos audiencias recientes, pronunció discursos dramáticos denunciando su estatus que unieron a más fanáticos y otras celebridades a su causa, e intensificaron las ya ruidosas llamadas a #FreeBritney.

James Spears ha negado actuar en cualquier otra cosa que no sea el mejor interés de su hija y ha rechazado las demandas de Rosengart de que renuncie de inmediato. Ha dicho en documentos judiciales que no conoce "un solo profesional médico ni el informe de un solo investigador testamentario" que concluyera que su presencia como curador estaba perjudicando a su hija o que debería ser reemplazado.

La tutela se estableció en 2008 cuando Britney Spears comenzó a tener luchas mentales públicas cuando hordas de paparazzi la siguieron agresivamente a todas partes y perdió la custodia de sus hijos.