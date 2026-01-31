Starbucks Starbucks siente presión de la competencia por los consumidores de café en EEUU Starbucks revolucionó la cultura del café en EEUU, pero ahora se enfrenta a una competencia sin precedentes que le hará cuesta arriba recuperar clientes frente a su eterno rival Dunkin' y a cadenas de drive-thru en rápido crecimiento como Dutch Bros y 7 Brew, e incluso marcas chinas como Luckin Coffee y Mixue.

Los estadounidenses están bebiendo más café que en décadas. Pero cada vez son menos los que lo compran en Starbucks.

La empresa que revolucionó la cultura del café en Estados Unidos sigue siendo la más importante del país, con casi 17,000 tiendas en el país y planes para abrir cientos más. Sin embargo, se enfrenta a una competencia sin precedentes, lo que le dificultará recuperar a los clientes que ya ha perdido.

La cuota de gasto de Starbucks en todas las cafeterías de Estados Unidos cayó en 2024 y 2025; ahora se sitúa en el 48%, frente al 52% de 2023, según Technomic, una consultora del sector alimentario. Dunkin', un rival de siempre que acaba de abrir su tienda número 10,000 en Estados Unidos, ganó cuota de mercado en ambos años.

Starbucks tiene otros competidores, como las cadenas de drive-thru de rápido crecimiento 7 Brew, Scooter's Coffee y Dutch Bros. Cadenas chinas como Luckin Coffee y Mixue están abriendo tiendas en Estados Unidos. La cafetería de alta gama Blue Bottle, que cuenta con 78 tiendas en Estados Unidos, ha abierto dos más desde principios de año. Incluso McDonald's y Taco Bell están reforzando su oferta de bebidas.

" La gente no ha dejado de amar a Starbucks, pero ahora es poliamorosa en sus elecciones de café", dijo Chris Kayes, presidente del departamento de administración de la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington. "La gente ahora está experimentando con otros cafés y está viendo lo que hay en el mercado".

La nación cafeinada

A los estadounidenses les encanta el café. Tanto en 2024 como en 2025, aproximadamente el 66% de los estadounidenses declararon beber café todos los días, frente al 62% en 2020, según la Asociación Nacional del Café, un grupo comercial del sector.

Las cadenas de cafeterías compiten por sacar provecho de esa demanda. El número de cadenas de cafeterías en Estados Unidos aumentó un 19% hasta superar las 34,500 en los últimos seis años, según Technomic.

Starbucks, con sede en Seattle, era una pequeña cadena regional cuando el exdirector ejecutivo Howard Schultz la adquirió en 1987. Ahora, otras pequeñas cadenas están experimentando un crecimiento explosivo. Scooter's Coffee, con sede en Nebraska, tenía 200 locales en 2019; ahora tiene más de 850. 7 Brew, con sede en Arkansas, que tenía 14 locales en 2019, ahora tiene más de 600.

" Hay demasiada oferta en relación con la demanda", afirmó Neil Saunders, director general y analista minorista de la consultora GlobalData Retail.

Saunders señaló que el tamaño de Starbucks es en cierto modo una desventaja, ya que tiene menos capacidad para aumentar las ventas mediante la apertura de nuevos locales.

"Sinceramente, están bastante saturados", afirmó Saunders. "Son un negocio muy maduro".

De grande a venti

Starbucks no se desanima. En una conferencia para inversionistas celebrada el jueves, la empresa afirmó que los esfuerzos continuos por mejorar el servicio y hacer que las tiendas sean más acogedoras están aumentando el tráfico en las tiendas de Estados Unidos. Tiene previsto añadir 25,000 asientos a sus cafeterías estadounidenses para este otoño.

"El crecimiento no requiere que nos convirtamos en algo nuevo. Requiere que seamos excepcionalmente buenos en lo que ya somos", afirmó Mike Grams, director de operaciones de Starbucks.

Starbucks espera abrir más de 575 nuevas tiendas en Estados Unidos durante los próximos tres años. Ha desarrollado un formato de tienda más pequeño que es más barato de construir, pero que sigue contando con asientos en el interior, carriles para autoservicio y recogida móvil. La empresa afirmó que la reducción de tamaño permitiría a las tiendas Starbucks operar en ubicaciones en las que antes no podían hacerlo.

También está añadiendo nuevos productos, como pasteles actualizados y aperitivos ricos en proteínas y fibra, para intentar recuperar clientes.

Qué hay en el menú de Starbucks

La falta de innovación en el menú es una de las razones por las que Starbucks ha tenido dificultades, especialmente entre los consumidores más jóvenes, a quienes les gusta la novedad y prueban nuevos lugares para encontrarla, afirmó Saunders.

Dutch Bros, con sede en Arizona, por ejemplo, añadió bebidas de café con proteínas en enero de 2024, casi dos años antes que Starbucks. Las bebidas energéticas representan el 25 % del negocio de Dutch Bros casi 14 años después de que la cadena las introdujera.

En cambio, Starbucks ofreció bebidas energéticas heladas por tiempo limitado en 2024; los ejecutivos dijeron el jueves que pronto aparecerían en el menú de Starbucks bebidas energéticas personalizables.

Dutch Bros, dirigida por la exejecutiva de Starbucks Christine Barone, tiene algo más de 1,000 tiendas en Estados Unidos y espera duplicar esa cifra para 2029. Apuesta por que los clientes quieren rapidez y comodidad; casi todas sus tiendas son drive-thru con ventanillas para peatones.

También se centra en el valor. En una reciente reunión con inversores, Barone señaló que las bebidas medianas de Dutch Bros son de 24 onzas; en Starbucks, una bebida mediana es de 16 onzas.

Luckin, cuya aplicación está repleta de cupones y promociones, también se orienta al valor. Una tarde reciente, una de sus nueve tiendas de Nueva York estaba llena de clientes que recogían sus pedidos móviles. La pequeña tienda no tenía asientos.

Xunyi Xie, que estaba de visita en Nueva York desde su casa en Delaware, dijo que se detuvo para probar un Velvet Latte porque Luckin tenía una promoción de bebidas a 1.99 dólares. Xie dijo que normalmente se prepara su propio espresso, pero que si Luckin abriera una tienda de camino al trabajo, iría allí.

¿Y Starbucks? " Creo que es demasiado caro", dijo Xie.

El futuro de Starbucks

En 2024, el cliente medio gastó 9.34 dólares en Starbucks, frente a los 8.44 dólares en Dutch Bros y los 4.68 dólares en Dunkin', según un análisis de la empresa de investigación de inversiones Morningstar.

Starbucks no subió los precios en su año fiscal 2025 y se ha comprometido a ser prudente con las subidas futuras. Pero Ari Felhandler, analista de renta variable de Morningstar, dijo que sería un error que Starbucks intentara ganarse a los clientes con descuentos, ya que la competencia siempre ofrecerá precios más bajos.

"Mantengan los precios iguales e intenten justificarlos", dijo Felhandler. Él cree que el rediseño de las tiendas de Starbucks y los nuevos productos del menú recuperarán el tráfico.

Grams, director de operaciones de Starbucks, dijo que la empresa cree firmemente que la mejor manera de avanzar no es con tiendas solo para autoservicio o quioscos de recogida móviles. Se trata de construir cafeterías con asientos cómodos, el "alma de Starbucks", como él mismo dijo, que también atiendan a clientes móviles, de autoservicio y de entrega a domicilio. Los clientes a veces quieren algo cómodo y otras veces quieren quedarse, dijo.

"Siempre habrá competencia. Somos conscientes de ello, lo vigilamos de cerca, pero no intentamos ser como ellos", declaró Grams a The Associated Press. "Ofrecemos algo que la mayoría de la gente no ofrece, que es un espacio legítimo para sentarse, disfrutar y utilizarlo por diferentes motivos".

Pero Kayes, de la Universidad George Washington, se pregunta si esa estrategia será suficiente para mantener a Starbucks en la cima, o si los clientes que quieren una experiencia acogedora o premium ya se han pasado a cafeterías independientes o cadenas de lujo como Blue Bottle.