Salma Hayek aplaude los incentivos al cine y destaca el liderazgo de Claudia Sheinbaum

Salma Hayek dijo estar emocionada por el crecimiento que prevé para la industria del cine mexicano tras los incentivos fiscales anunciados este 15 de febrero por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La actriz veracruzana estuvo en el evento con la mandataria en Palacio Nacional, donde destacó que se tomen en cuenta las demandas de la comunidad cinematográfica que, señaló, se habían "abandonado" durante muchos años, por lo que ella tuvo que buscar alternativas fuera del país.

"Quizá lo que no teníamos era esta presidenta", indicó entre aplausos de otros actores mexicanos congregados en el Salón de Tesorería, donde Sheinbaum celebra regularmente sus conferencias mañaneras.

En una publicación en Instagram, Salma Hayek agradeció a la presidenta por el apoyo y dijo que debe su carrera a la comunidad fílmica de México, por lo que fue un gran honor para ella acompañar en el anuncio de los incentivos.

" México cuenta con un largo y distinguido legado cinematográfico y una industria de entretenimiento de primer nivel, hogar de algunos de los artistas y artesanos más talentosos y creativos con los que he tenido el privilegio de trabajar.

"Me emociona que este incentivo ayude a darle aún más visibilidad, fortaleza, y oportunidad de crecimiento a esta extraordinaria comunidad cinematográfica", indicó en una publicación acompañada de dos fotografías, una de ellas, abrazando a la presidenta.

"Gracias, @claudia_shein, por invitarme y permitirme ser parte de este momento histórico. ¡ Viva México!", agregó.

Durante la presentación de los incentivos, la veracruzana con trayectoria en Hollywood dijo que estos apoyos diferencian a México de otros países.

¿En qué consisten los incentivos?

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan integral de apoyo al cine nacional, cuyos detalles se publicarán mañana 16 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.

Se contempla ayuda para la formación, producción, exhibición y preservación, así como un nuevo incentivo fiscal del 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR) a proyectos que se realicen en territorio nacional, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para fortalecer la producción cinematográfica y audiovisual en el país, de acuerdo con un boletín del gobierno mexicano.

Asimismo, se busca atraer producciones internacionales, pero que se contrate a mexicanos.

"Que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla todo este talento que tenemos en México", dijo Sheinbaum.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de México, explicó que el incentivo equivale hasta al 30 por ciento del ISR del gasto del proyecto realizado en territorio nacional y tiene un tope máximo de 40 millones de pesos mexicanos por proyecto o proceso y cuyo requisito consiste en que los proyectos deberán contar con al menos el 70 por ciento de proveeduría nacional.

A este programa podrán acceder personas físicas y morales mexicanas, personas extranjeras con establecimiento permanente en el país, y personas extranjeras sin establecimiento permanente en territorio nacional que realicen la producción a través de una persona física o moral residente en México.

También podrán participar largometrajes de ficción o animación y capítulos de series con un gasto mínimo comprobable de 40 millones de pesos mexicanos; largometrajes y series documentales con un gasto mínimo de 20 millones de pesos mexicanos; así como procesos específicos de animación, efectos visuales o postproducción con un gasto mínimo de 5 millones de pesos mexicanos por proceso.

