Salió a correr por un sendero y nunca regresó: el caso del asesinato de una reconocida científica en Texas

¿Quién era Sarmistha Sen?

"Ahora me arrepiento de no pasar más tiempo con mi mamá. Creo que todo el mundo debería aprender a poner a la familia en primer lugar. Puedes hacer nuevos amigos, pero no puedes formar una nueva familia. Así que deja todo a un lado y trata de pasar todo el tiempo que puedas con tu familia. A mi mamá le hubiera gustado eso", dijo su hijo Neil en el sitio Carinbridge.Org, donde se le rinde un homenaje y se recolectan fondos que, según la publicación, serán destinados a la investigación del cáncer.