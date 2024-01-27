La ciudad que le quiere 'robar' a Nueva York el récord de la torre más alta de EEUU

Video Nueva York se está hundiendo: el peso de los edificios está presionando los cimientos de la ciudad poco a poco

Si piensas en rascacielos en Estados Unidos, piensas en Nueva York. O Chicago. O tal vez ¿Los Ángeles?... Pero seguramente no piensas en Oklahoma City, la ciudad que podría albergar el nuevo rascacielos más alto del país.

La empresa de desarrollo inmobiliario Matteson Capital y la firma de arquitectura AO están pidiendo permiso a Oklahoma City para subir la altura de una de las torres en el desarrollo del proyecto ya aprobado llamado The Boardwalk at Bricktown. Si tiene el visto bueno, la nueva altura convertiría al edificio en el más alto de Estados Unidos y el actual quinto más alto del mundo.

La estructura de 1,907 pies de altura fue propuesta para la ciudad de Oklahoma City y aumentará la altura de una de las torres en el desarrollo ya autorizado conocido como <i>The Boardwalk at Bricktown</i>. Si se aprueba, se convertirá a la estructura en el edificio más alto de los Estados Unidos. Imagen GlobeNewswire / Matteson Capital / AOarchitects



El edificio más alto del país hoy en día es el One World Trade Centeren Nueva York, el edificio levantado donde antes se erigían las Torres Gemelas.

El desarrollo, indicaron las compañías en un comunicado de prensa, tiene tres torres, cada una de 345 pies (105 metros) de altura, y una cuarta torre, conocida como Legends Tower, que asciende a 1,907 pies (581 metros). El rascacielos crearía una "silueta impresionante en el horizonte de la ciudad de Oklahoma", indicaron.

La altura simbólica honra el año en que Oklahoma fue admitido como el estado número 46 de Estados Unidos.

Con una superficie aproximada de 5 millones de pies cuadrados, el proyecto tendría un hotel, condominios asequibles y de lujo, y un centro comercial con restaurantes, tiendas e "impresionantes vistas de la ciudad". El complejo también incluiría una laguna buscando crear un "oasis urbano". La zona ya cuenta con atracciones como la estación de tren, cine y un estadio.

"Creemos que este desarrollo será un destino icónico para la ciudad, impulsando más la diversificación de la economía en crecimiento, atrayendo inversiones, negocios y empleos", indicó Scot Matteson, director ejecutivo de la empresa desarrolladora.

Pero, ¿puede una ciudad con el perfil de Oklahoma albergar un edificio de esa magnitud? Expertos indican que encontrar financiación para este tipo de proyectos puede ser uno de los obstáculos más grandes.

"Queda por ver si la torre más alta de Estados Unidos (...) en Oklahoma es solo un truco publicitario o si el equipo podrá seguir adelante con su sueño", escribió el sitio web World-Architects, una red de arquitectos y profesionales de la construcción. El proyecto está lejos de ser un acuerdo cerrado, y hay quienes dudan que se pueda llevar adelante en una ciudad como Oklahoma.

El alcalde de la ciudad de Oklahoma, David Holt, dijo en una declaración a CNN: "En mi opinión, los desarrolladores privados a menudo anuncian planes y algunos de esos planes se llevan a cabo, y otros no".

