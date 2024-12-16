La persona sospechosa del tiroteo en la escuela de Madison es una estudiante de 15 años

Video Tiroteo en una escuela cristiana en Wisconsin deja al menos dos personas muertas y varias heridas

Al menos dos personas murieron en un tiroteo en la mañana de este lunes en la escuela Abundant Life Christian School en Madison, Wisconsin. La presunta atacante, una alumna del centro de 15 años, también fue encontrado muerta tras aparentemente haberse quitado la vida.

El jefe de policía de Madison, Shon Barnes, dijo que las víctimas fatales eran un estudiante y un profesor, aunque se desconoce el sexo, la edad u otros detalles.

El total de fallecidos varió en pocos minutos desde el incidente: inicialmente, dijo que habían muerto dos personas, más el atacante.

Sin embargo, mientras estaba hablando en la primera conferencia de prensa, dijo que el número de víctimas había ascendido a cuatro. Minutos más tarde, la policía dijo en su página de Facebook que la información era errónea y que eran dos las víctimas.

“Hoy es un día muy, muy triste, no solo para Madison, sino para todo nuestro país”, dijo Barnes a los periodistas.

Agregó que otras seis personas resultaron heridas en el tiroteo en la escuela cristiana Abundant Life, dos de ellas en estado crítico.

La presunta atacante yacía en el suelo cuando los agentes llegaron a la escena. Según dijo, utilizó una pistola de mano para llevar a cabo el tiroteo.

“Encontraron a la persona responsable que estaba en el suelo”, dijo el jefe policial. La adolescente murió de camino al hospital.

Barnes indicó que los oficiales de policía que respondieron al incidente, reportado a las 10:57 hora local, no dispararon sus armas.



La escuela cristiana Abundant Life no es confesional y tiene unos 390 estudiantes, desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, según su sitio web.

En un comunicado, la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden ha sido informado sobre el tiroteo y que los funcionarios estaban en contacto con las autoridades locales para brindar apoyo.

Los agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos acudieron al lugar para ayudar a las fuerzas del orden locales.